63 هزار شغل در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی عصر سه شنبه در همایش تجلیل از مربیان فنی و حرفه ای غرب گلستان افزود: با ایجاد این تعداد شغل، دغدغه جوانان نسبت به پدیده بیکاری کم می شود.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان از فضای آموزش بیش از 60 هزارمترمربع خبر داد و افزود: در استان فضای آموزش و مهارتی به رشته ها و حرفه های متفاوت وجود دارد که جوانان جویای کار آموزش و مهارت فنی ببینند.

جلالی، آموزش بلند مدت و مهارت را کارآمدی برای جوانان جویای کار دانست و افــزود: مراکز فنی و حرفه ای هم می تواند برای دانشگاههای علمی و کاربردی در شاخه های فنی و حرفه ای مدارک عالیه را برای هنر جویان ارائه کند و این نیازمند به توجه بیشتر مسئولان نمایندگان است.

رمضانی رئیس اداره فنی و حرفه ای ناحیه کردکوی گفت: 700هزار نفر ساعت آموزش و مهارت از سوی مربیان با تجربه به جوانان شهرستانهای کردکوی، بندگز و گمیشان داده شده است که بالغ بر 200نفر شاغل شدند.



وی همچنین از رشته های متنوع در مراکز فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: رشته جدید رباتیک در فنی و حرفه ای کردکوی دایر شده که علاقمندان در مدارس سطح متوسطه و دانشجویان برای داشتن دانش روز به این رشته می توانند فعالیت کنند.