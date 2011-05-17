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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

در سال جاری/

63 هزار شغل در گلستان ایجاد می شود

63 هزار شغل در گلستان ایجاد می شود

کردکوی - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: با توجه به سیاست های دولت باید تا پایان سال جاری 63 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی عصر سه شنبه در همایش تجلیل از مربیان فنی و حرفه ای غرب گلستان افزود: با ایجاد این تعداد شغل، دغدغه جوانان نسبت به پدیده بیکاری کم می شود.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان از فضای آموزش بیش از 60 هزارمترمربع خبر داد و افزود: در استان فضای آموزش و مهارتی به رشته ها و حرفه های متفاوت وجود دارد که جوانان جویای کار آموزش و مهارت فنی ببینند.

جلالی، آموزش بلند مدت و مهارت را کارآمدی برای جوانان جویای کار دانست و افــزود: مراکز فنی و حرفه ای هم می تواند برای دانشگاههای علمی و کاربردی در شاخه های فنی و حرفه ای مدارک عالیه را برای هنر جویان ارائه کند و این نیازمند به توجه بیشتر مسئولان نمایندگان است.
 
رمضانی رئیس اداره فنی و حرفه ای ناحیه کردکوی گفت: 700هزار نفر ساعت آموزش و مهارت از سوی مربیان با تجربه به جوانان شهرستانهای کردکوی، بندگز و گمیشان داده شده است که بالغ بر 200نفر شاغل شدند.
 
وی همچنین از رشته های متنوع در مراکز فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: رشته جدید رباتیک در فنی و حرفه ای کردکوی دایر شده که علاقمندان در مدارس سطح متوسطه و دانشجویان برای داشتن دانش روز به این رشته می توانند فعالیت کنند.
کد مطلب 1314347

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