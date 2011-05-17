به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سهرابی اعلام کرد: پس از تولید و عرضه موفق خودرو پیکاپ به عنوان باکیفیت ترین خودرو وانت کشور و با توجه به نیاز بازار مصرف، شرکت پارس خودرو تولید و عرضه پیکاپ جدید را با امکانات ایمنی، فنی و رفاهی بسیار مناسب و همراه با تکنولوژی های برتر دنیا آغاز کرده است.

وی افزود: شرکت پارس خودرو با استفاده از دانش و تخصص جوانان این مرز و بوم توانست نیسان پیکاپ را که سالها به عنوان باکیفیت ترین خودرو وانت کشور شناخته می شد، با طراحی، امکانات و کیفیت بسیار بالاتر تولید و روانه بازار مصرف کند.

مدیر بازاریابی شرکت پارس خودرو ادامه داد: پیکاپ جدید علاوه بر استفاده از نام و برند شرکت نیسان ژاپن، دارای امکانات ایمنی و رفاهی بسیار مناسبی از جمله دو کیسه هوا جهت راننده و سرنشین، ترمز ضد قفل (ABS) و تغییر در ظاهر خودرو (Face Lift) است که این خودرو را نسبت به دیگر رقبای خود در بازار که عموما از برندهای ضعیف بوده و یا از قطعات بی کیفیت در تولید آنها استفاده می شود، متمایز سازد.

سهرابی گفت: استقبال مردم، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی از نیسان پیکاپ به حدی بود که شرکت پارس خودرو بار دیگر تصمیم به تولید باکیفیت ترین خودرو وانت کشور گرفت و پس از عرضه این خودرو در بازار، تعداد بسیار زیادی از آن به صورت فروش فوری و یا پیش فروش در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: نتایج نظرسنجی های به عمل آمده از خریداران این خودرو نشان می دهد که درصد بسیار بالایی از خریداران این خودروها از عملکرد، ایمنی، توانایی موتور و قطعات نیرومحرکه، استحکام بدنه و وسایل برقی آن رضایت کامل دارند و با توجه به این مهم، شرکت پارس خودرو آمادگی تولید و عرضه این خودرو باکیفیت را به خریداران به صورت فردی و گروهی اعلام می دارد.