نشست قشقاوی و شمقدری با مسئولان سازمان بسیج دانشجویی

هادی قاسمی مسئول روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نشست های فرهنگی و سیاسی مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران گفت: عصر امروز نشست فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران با حضور جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سینما در دهه پیشرفت و عدالت برگزار شد که وی در این نشست سخنانی در خصوص اهمیت و نقش چشمگیر عدالت در سینما ایراد کرد.

وی افزود: همچنین حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی و امور ایرانیان وزیرامورخارجه در نشست سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران به بررسی تحولات اخیر منطقه و تحرکات دیپلماتیک وزارت امورخارجه در قبال حوادث منطقه پرداخت.

قاسمی همچنین تاکید کرد نشست خبری حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی با هدف بررسی تحولات منطقه فردا چهارشنبه از ساعت 11 در ساختمان مرکزی سازمان بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد.