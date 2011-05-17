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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

جمشیدی:

جایگاه علمی حوزه‌های علمیه خواهران هر روز ارتقا می‌یابد

جایگاه علمی حوزه‌های علمیه خواهران هر روز ارتقا می‌یابد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه‌های علمیه خواهران گفت: جایگاه علمی حوزه‌های علمیه خواهران روز به روز از نظر محتوایی بهتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی ظهر سه‌شنبه در مراسم جشنواره برترینهای حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه 15 سال از استقرار نظام جدید حوزه‌های علمیه خواهران می‌گذرد، بیان کرد: امروز شاهد آن هستیم که جایگاه علمی حوزه‌های علمی خواهران روز به روز بالاتر می‌رود.

وی حوزه‌های علمیه خواهران را نیازمند توجه بیش از پیش به پژوهش دانست و اضافه کرد: ورود خواهران طلبه به عرصه‌هایی نظیر تعلیم و تعلم و تبلیغ نسبت به برادران طلبه با محدودیتهای بسیاری مواجه است اما در مورد پژوهش با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیستیم و راه پژوهش بر خواهران طلبه بسته نیست.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به موفقیتهای پی در پی خواهران طلبه در عرصه‌های پژوهشی اضافه کرد: در سالهای اخیر شاهد درخشش خواهران طلبه در جشنواره‌های استانی و سراسری علامه حلی بوده‌ایم.

وی معرفی برترینهای حوزه‌های علمیه خواهران را آغازی برای شناسایی ظرفیتها دانست و ادامه داد: باید بدانیم این ظرفیتها از سوی خداست و مسلما کسی که از خود هیچ ندارد خود را وارد مهلکه نمی‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه گام بعدی پس از شناسایی استعدادها در میان خواهران طلبه را به‌کارگیری ظرفیتها دانست و یادآور شد: امروز بشریت با هزاران شبهه مواجه است که نه‌تنها جوامع غیراسلامی بلکه جوامع اسلامی و حتی جوامع شیعی را با خود درگیر ساخته است.

وی شبهات و افکار انحرافی را فاقد مرز معرفی کرد و ادامه داد: امروز این شبهات حتی در میان خواص نیز دیده می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود حوزه علمیه و علمای برجسته امروز با شبهاتی مواجه هستیم که جزو شبهات ابتدایی جوامع شیعی هستند و از صدها سال قبل پاسخهای متقنی برای آنها بیان شده است.

وی با اشاره به ورود نحله‌های انحرافی به کشور و در دسترس قرار گرفتن این نحله‌های انحرافی برای جوانان خاطرنشان کرد: در میدان‌هایی که تصور می‌کردیم شبهات مربوط به آنها قبلا تمام شده است امروز شبهات با ظاهری جدید رخ نموده است و حتی خواص را با خود درگیر ساخته است.

حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به سابقه حدود هزار و 400 ساله حوزه‌های علمیه افزود: با وجود این سابقه درخشان و با وجود ذخایر علمی متصل به مصدر وحی چرا ما نتوانیم متناسب با ظرفیت خود عمل کنیم.

وی خطاب به برترینهای حوزه‌های علمیه خواهران گفت: انتخاب شما به عنوان برترینها مسئولیت‌زاست و این رفعت علمی مسئولیت شما را در مواجهه و پاسخ به شبهات افزایش می‌دهد. 

کد مطلب 1314352

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