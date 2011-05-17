به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی ظهر سه‌شنبه در مراسم جشنواره برترینهای حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه 15 سال از استقرار نظام جدید حوزه‌های علمیه خواهران می‌گذرد، بیان کرد: امروز شاهد آن هستیم که جایگاه علمی حوزه‌های علمی خواهران روز به روز بالاتر می‌رود.



وی حوزه‌های علمیه خواهران را نیازمند توجه بیش از پیش به پژوهش دانست و اضافه کرد: ورود خواهران طلبه به عرصه‌هایی نظیر تعلیم و تعلم و تبلیغ نسبت به برادران طلبه با محدودیتهای بسیاری مواجه است اما در مورد پژوهش با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیستیم و راه پژوهش بر خواهران طلبه بسته نیست.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به موفقیتهای پی در پی خواهران طلبه در عرصه‌های پژوهشی اضافه کرد: در سالهای اخیر شاهد درخشش خواهران طلبه در جشنواره‌های استانی و سراسری علامه حلی بوده‌ایم.



وی معرفی برترینهای حوزه‌های علمیه خواهران را آغازی برای شناسایی ظرفیتها دانست و ادامه داد: باید بدانیم این ظرفیتها از سوی خداست و مسلما کسی که از خود هیچ ندارد خود را وارد مهلکه نمی‌کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه گام بعدی پس از شناسایی استعدادها در میان خواهران طلبه را به‌کارگیری ظرفیتها دانست و یادآور شد: امروز بشریت با هزاران شبهه مواجه است که نه‌تنها جوامع غیراسلامی بلکه جوامع اسلامی و حتی جوامع شیعی را با خود درگیر ساخته است.



وی شبهات و افکار انحرافی را فاقد مرز معرفی کرد و ادامه داد: امروز این شبهات حتی در میان خواص نیز دیده می‌شود.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود حوزه علمیه و علمای برجسته امروز با شبهاتی مواجه هستیم که جزو شبهات ابتدایی جوامع شیعی هستند و از صدها سال قبل پاسخهای متقنی برای آنها بیان شده است.



وی با اشاره به ورود نحله‌های انحرافی به کشور و در دسترس قرار گرفتن این نحله‌های انحرافی برای جوانان خاطرنشان کرد: در میدان‌هایی که تصور می‌کردیم شبهات مربوط به آنها قبلا تمام شده است امروز شبهات با ظاهری جدید رخ نموده است و حتی خواص را با خود درگیر ساخته است.



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به سابقه حدود هزار و 400 ساله حوزه‌های علمیه افزود: با وجود این سابقه درخشان و با وجود ذخایر علمی متصل به مصدر وحی چرا ما نتوانیم متناسب با ظرفیت خود عمل کنیم.



وی خطاب به برترینهای حوزه‌های علمیه خواهران گفت: انتخاب شما به عنوان برترینها مسئولیت‌زاست و این رفعت علمی مسئولیت شما را در مواجهه و پاسخ به شبهات افزایش می‌دهد.