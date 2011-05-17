به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در حاشیه بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تعداد خارج نشینان متقاضی دریافت یارانه نقدی گفت: در حال حاضر رقمی در این مورد نداریم، سیستم مرکز آمار کشور به گونه ای است که اگر افرادی از خارج از کشور بخواهند در سیستم ثبت نام کنند، امکانپذیر نیست.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها با بیان اینکه ممکن است که این افراد از داخل کشور در سیستم ثبت نام کرده باشند، افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه آماری در این خصوص نداریم، در حال بررسی ثبت نام کنندگان هستیم تا در مورد حذف این افراد اقدام کنیم.

وی افزود: آماری در مورد افرادی که در ایران مقیم نیستند اما ثبت نام نکرده اند، نداریم، این در حالی است که شرط دریافت یارانه این است که خانوار در داخل کشور زندگی کند، زیرا اگر در داخل کشور زندگی نکنند هزینه جدیدی به آنها تحمیل نمی شود بنابراین یارانه ای به آنها تعلق نمی گیرد.

فرزین از برگزاری جلسه ای در دوشنبه شب برای بررسی این موضوع خبرداد و گفت: مرکز آمار در حال بررسی است تا اگر احیانا خانواری در خارج از کشور زندگی می کند اما در سیستم برای دریافت یارانه ثبت نام کرده است، در مورد آنها اقدام شود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که در سیستم مرکز آمار یک نظام شناسایی ایجاد کنیم تا به ایرانیان خارج از کشور که هزینه ای از قبل هدفمندی یارانه ها تحمیل نمی شود، یارانه تعلق نگیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند و یا دیر اقدام کرده اند آیا یارانه ای دریافت خواهند کرد یا خیر؟ گفت: افرادی یارانه های پرداخت شده پیش از این را دریافت خواهند کرد که قبلا در سایت مرکز آمار ثبت نام و نسبت به افتتاح حساب اقدام کرده باشند و بنا بر دلایل و یا اشتباهاتی که در سیستم بوده نتوانستند یارانه خود را دریافت نمایند اما افرادی که قبلا ثبت نام نکرده اند، مشمول دریافت یارانه نمی شوند.

فرزین تعداد افراد ثبت نامی برای دریافت یارانه در سایت مرکز آمار را 73 میلیون و 600 هزار نفر و تعداد افراد ثبت نام و افتتاح حساب کرده در سایت وزارت رفاه که الان یارانه دریافت می کنند را 72 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد.