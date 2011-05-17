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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

از سوی فرستاده رئیس جمهور/

پیام احمدی نژاد تسلیم امیر قطر شد

پیام احمدی نژاد تسلیم امیر قطر شد

محمد رضا شیبانی فرستاده ویژه رئیس جمهور و معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزیر امور خارجه کشورمان امروز در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر دولت قطر پیام کتبی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسیلم وی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در این دیدار با ابراز تشکر و قدردانی از پیام دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اهتمام و توجه جدی کشورش برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و اظهار داشت : همسو با روابط دوستانه سیاسی بین دو کشور خوشبختانه گامهای خوبی نیز برای توسعه همه جانبه روابط بویژه در ابعاد اقتصادی و تجاری برداشته شده که باید از سوی مسئولین دو کشور پیگیری و نهایی شود.
 
امیر قطر همچنین با تقدیر و تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات جهان عرب و حمایت از حرکتهای مردمی در کشورهای عربی ابراز امیدواری کرد که با تلاش همه کشورهای منطقه به ویژه ایران شاهد تقویت فضای دوستی و برداری بین کشورهای منطقه و حل مسائل و مشکلات موجود باشیم.
 
محمد رضا شیبانی فرستاده ویژه رئیس جمهور و معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار که عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر و عبدالله بن حمد العطیه معاون نخست وزیر و رئیس دیوان امیری نیز حضور داشت با ابلاغ سلامهای رئیس جمهور کشورمان به امیر قطر ، بر عزم و اراده جدی تهران برای توسعه و گسترش همه جانبه روابط با دوحه تاکید کرد.
 
معاون وزیر خارجه همچنین بر ضرورت بهره برداری از فضای روابط فیمابین در کمک به حل و فصل برخی از مسائل در منطقه و توسعه روند همگرایی بین کشورهای اسلامی تاکید و ابراز امیدواری کرد با کمک و مشورت و رایزنی مستمر مسئولین دو کشور شاهد تثبیت ثبات و امنیت در کل منطقه باشیم.
 
کد مطلب 1314356

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