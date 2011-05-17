پیام احمدی نژاد تسلیم امیر قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در این دیدار با ابراز تشکر و قدردانی از پیام دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بر اهتمام و توجه جدی کشورش برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و اظهار داشت : همسو با روابط دوستانه سیاسی بین دو کشور خوشبختانه گامهای خوبی نیز برای توسعه همه جانبه روابط بویژه در ابعاد اقتصادی و تجاری برداشته شده که باید از سوی مسئولین دو کشور پیگیری و نهایی شود.



امیر قطر همچنین با تقدیر و تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات جهان عرب و حمایت از حرکتهای مردمی در کشورهای عربی ابراز امیدواری کرد که با تلاش همه کشورهای منطقه به ویژه ایران شاهد تقویت فضای دوستی و برداری بین کشورهای منطقه و حل مسائل و مشکلات موجود باشیم.



محمد رضا شیبانی فرستاده ویژه رئیس جمهور و معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار که عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر و عبدالله بن حمد العطیه معاون نخست وزیر و رئیس دیوان امیری نیز حضور داشت با ابلاغ سلامهای رئیس جمهور کشورمان به امیر قطر ، بر عزم و اراده جدی تهران برای توسعه و گسترش همه جانبه روابط با دوحه تاکید کرد.



معاون وزیر خارجه همچنین بر ضرورت بهره برداری از فضای روابط فیمابین در کمک به حل و فصل برخی از مسائل در منطقه و توسعه روند همگرایی بین کشورهای اسلامی تاکید و ابراز امیدواری کرد با کمک و مشورت و رایزنی مستمر مسئولین دو کشور شاهد تثبیت ثبات و امنیت در کل منطقه باشیم.

