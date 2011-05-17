به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا علاسوند ظهر سهشنبه در مراسم جشنواره برترینهای حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مخاطب چندانی برای معارف الهی از سوی مجامع علمی وجود نداشت، اظهار داشت: امروز با وجود آنکه عده زیادی از حوزویان به برکت انقلاب اسلامی راهشان به فضای مخاطبان باز شده است و حوزه علمیه در سطح بزرگی از جامعه حضور دارد، دینمداری مردم ارتقا نیافته است.
وی از این مسئله نتیجه گرفت که کارکردهای دینداری دینشناسی اشتباه گرفته شده است.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به انذار و تبشیر در رفتار پیامبر اسلام(ص)، خاطرنشان کرد: در جامعه ما آماج رفتار شیطانی است، دیندار کردن مردم به حجم زیادی از رفتارهای انذاری و تبشیری نیاز دارد.
وی با بیان اینکه عدهای دچار دینداری متورمشده هستند، بدون آن که تادیب شوند، افزود: هنگام ارائه بیلان کاری باید در فهرست کارهای خود ببینیم آیا توانستهایم گره ذهنی کسی را بگشاییم و آن را معیار موفقیت قرار دهیم.
علاسوند گفت: ما از بخشی از دین که میتوان آن را دین باطنی نامید غفلت کردهایم البته منظور از دین باطنی طریقتگرایی اهل تصوف نیست، اما هنگام شناخت، ترویج و تبلیغ دین از دین در باطن خود غفلت کردهایم.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طلاب جوان که مدیریت فرهنگ دینی را بر عهده دارند، دانش خود را از السنه و افواه گرفتهاند اما آنچه نیاز دارند مستندسازی شنیدهها است.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه حوزه باید دانشپژوه را مجبور کند تا هرچه میخواهد به عنوان دانش دینی استفاده را مستندسازی کند، یادآور شد: میرایی در حوزههای علمیه نسبت به آثار علمای صاحب نفس، به مرور روح دانش متقن و روح معنویت را از بین میبرد و طلاب را در رقابت تصاحب مقامات دنیوی قرار میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: کارکردهای دینداری و دینشناسی اشتباه گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا علاسوند ظهر سهشنبه در مراسم جشنواره برترینهای حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مخاطب چندانی برای معارف الهی از سوی مجامع علمی وجود نداشت، اظهار داشت: امروز با وجود آنکه عده زیادی از حوزویان به برکت انقلاب اسلامی راهشان به فضای مخاطبان باز شده است و حوزه علمیه در سطح بزرگی از جامعه حضور دارد، دینمداری مردم ارتقا نیافته است.
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