2400 واحد صنفی گلستان آمارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر سه شنبه در پنجمین جلسه هماهنگی طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی استان افزود: از این تعداد دو هزار و 349 واحد صنفی نیز مورد بازبینی کامل قرار گرفت.

وی اظهار داشت: تعداد 137 واحد معادل 5.5 از واحدهای صنفی نیز به دلایلی مانند تعطیلی و یا عدم همکاری واحد صنفی آمارگیری نشدند.

کهنسال، با بیان اهمیت اجرای دقیق و صحیح این طرح و اهمیت نتایج آن در رونق اقتصادی کشور در سالهای آتی بر دقت لازم در اجرای طرح و سنجش صحیح از واحدهای نمونه توسط آمارگیران و شرکت مجری طرح تاکید کرد.

وی بیان کرد: این طرح در چهار بخش تولید، توزیع، خدمات و فنی به اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری واحد های صنفی در استان می پردازد.



وی خاطرنشان کرد: این طرح که برای اولین بار در حوزه بازرگانی انجام می شود، ازطریق شرکت مجری گل نگار گلستان با تعداد نیروی 29 نفر از ششم فروردین کار خود را آغاز کرده است.



کهنسال افزود: در این طرح که مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی متولی اصلی آن است، باید فرم های آماری که در 12 بخش تهیه شیده توسط واحدهای امور صنفی تکمیل و در اختیار شرکت مجری قرار گیرد.



رئیس سازمان بازرگاتی استان گفت: مشخصات کلی کارگاه، تجهیزات کارگاه ها، وضعیت کارگاه ها، تعداد کارکنان و سرمایه ثابت ناخالص کارگاه ها از مهمترین مواردی است که در این طرح از واحد ها پرسیده می شود.



کهنسال در ادامه افزود: طرح آمارگیری از واحد های صنفی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای عالی آمار به طور متناوب در طول برنامه پنجم اجرا می شود.