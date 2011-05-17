شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در بیست و هفتمین روز اردیبهشت‌ماه 90 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به یک میلیون و 207 هزار و 121 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز سه‌‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه جاری شاخص کل با 13 واحد افزایش نسبت به دیروز ، عدد 25 هزار و 773 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد یک واحدی به عدد 1617 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 33 هزار و 564 واحد رسید که نسبت به دیروز 11 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 21 هزار و 716 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دو‌شنبه 43 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 240 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 32 هزار و 433 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 9 واحدی نسبت به دیروز در عدد 19 هزار و 891 واحد متوقف شد.