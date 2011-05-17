جشنواره سفر و گردشگری در سعدآباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، این جشنواره 25 اردیبهشت گشایش یافته و تا 31 اردیبهشت ادامه دارد.

رونمایی از بزرگترین کیک بناهای تاریخی ایران در روز 28 اردیبهشت، همزمان با روز جهانی موزه و همچنین برپایی غرفه های نمایشگاهی مرتبط با صنایع دستی و گردشگری،پرده خوانی، نقالی، کتابخوانی، نمایش و بازیهای محلی،کارگاههای آموزشی رایگان صنایع دستی از جمله سفال و سرامیک، حوله بافی، قلمزنی، تراش شیشه معرق و... در نقاط مختلف سعدآباد از جمله برنامه های این جشنواره است.

در این جشنواره همچنین مسابقات مختلفی شامل پخت شیرینی های محلی و بومی نیز برای شرکت کنندگان در جشنواره برگزار می شود.

جشنواره سفر و گردشگری با مشارکت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، گروه کودک شبکه دو سیما، معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استانهای قم، سمنان، کرمان، انجمن بازیهای کودکان و کانون حمایت از کودکان کار (کوشا) به مدت یک هفته برنامه های متعددی را به اجرا در خواهد آورد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و حضور در این جشنواره می توانند با شماره تلفنهای 77273237-77213531 – 77213694 تماس گیرند.