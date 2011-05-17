ایجاد شهرک فناوری اطلاعات در قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری با اشاره به ضرورت جابجایی شهرک فناوری اطلاعات در سخنانی اظهار داشت: احداث شهرک IT از جمله مصوبات ارزشمند سفر دوم رئیس‌جمهور محترم به استان قم است.



وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه پس از انجام مطالعات کارشناسی، خرید زمین و نقشه‌برداری و توپوگرافی از سال 88 آغاز شد، اما دیدگاه‌های مختلف درباره نحوه و ترکیب واحدهای قابل استقرار و عدم استقبال سرمایه‌گذاران برای حضور در این شهرک اجرای عملیات را با رکود مواجه کرده بود.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم تلاش‌ها و پیگیری مستمر مسئولان برای راه‌اندازی مجدد شهرک فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داد و گفت: با تأمین زیرساخت‌های لازم در شهرک چاپ و نشر و موقعیت ویژه این شهرک، مدیریت عالی استان جابجایی شهرک IT و همجواری با شهرک چاپ و نشر را بهترین راهکار برای اجرای مصوبه دولت دانست.



وی خاطرنشان کرد: همجواری شهرک چاپ و نشر و شهرک فناوری اطلاعات با توجه به وجود برخی تشابهات و ایجاد زیرساخت‌های لازم، راه‌های دسترسی مناسب و اختصاص تسهیلات دولتی، جذابیتی فوق‌العاده ایجاد کرده و می‌تواند در جهت رشد و بالندگی استان برای تولید و نشر اندیشه‌های انقلابی و اسلامی بسیار موثر باشد.



محرری همچنین تصریح کرد: ساماندهی و تجمیع واحدهای تولیدی و خدماتی فناوری اطلاعات در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه، می‌تواند بر رونق کسب و کار فعالان در این بخش و رشد و توسعه این مزیت در استان قم کمک شایانی داشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید و آماده‌سازی زمین شهرک IT و مطالعات مربوط به آن با هزینه حدود 5 میلیارد ریال و 2.5 میلیارد ریال جهت خرید امتیاز برق که هنوز پرداخت نشده است، گفت: هزینه‌های انجام گرفته در محل فعلی شهرک فناوری اطلاعات، ظرفیت و بستر مناسبی برای ایجاد کاربری‌های جدید از جمله احداث مراکز آموزش عالی و پارک فناوری اطلاعات بوجود آورده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم گفت: بهره‌برداری مناسب از زمین مورد نظر با توجه به مطالعات و نقشه‌برداری انجام گرفته در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته و ایجاد کاربری مناسب در این منطقه به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.