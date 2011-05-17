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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

محرری:

ایجاد شهرک فناوری اطلاعات در قم ضروری است

ایجاد شهرک فناوری اطلاعات در قم ضروری است

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم ایجاد شهرک فناوری اطلاعات در قم را ضروری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرری با اشاره به ضرورت جابجایی شهرک فناوری اطلاعات در سخنانی اظهار داشت: احداث شهرک IT از جمله مصوبات ارزشمند سفر دوم رئیس‌جمهور محترم به استان قم است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه پس از انجام مطالعات کارشناسی، خرید زمین و نقشه‌برداری و توپوگرافی از سال 88 آغاز شد، اما دیدگاه‌های مختلف درباره نحوه و ترکیب واحدهای قابل استقرار و عدم استقبال سرمایه‌گذاران برای حضور در این شهرک اجرای عملیات را با رکود مواجه کرده بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم تلاش‌ها و پیگیری مستمر مسئولان برای راه‌اندازی مجدد شهرک فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داد و گفت: با تأمین زیرساخت‌های لازم در شهرک چاپ و نشر و موقعیت ویژه این شهرک، مدیریت عالی استان جابجایی شهرک IT و همجواری با شهرک چاپ و نشر را بهترین راهکار برای اجرای مصوبه دولت دانست.

وی خاطرنشان کرد: همجواری شهرک چاپ و نشر و شهرک فناوری اطلاعات با توجه به وجود برخی تشابهات و ایجاد زیرساخت‌های لازم، راه‌های دسترسی مناسب و اختصاص تسهیلات دولتی، جذابیتی فوق‌العاده ایجاد کرده و می‌تواند در جهت رشد و بالندگی استان برای تولید و نشر اندیشه‌های انقلابی و اسلامی بسیار موثر باشد.

محرری همچنین تصریح کرد: ساماندهی و تجمیع واحدهای تولیدی و خدماتی فناوری اطلاعات در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه، می‌تواند بر رونق کسب و کار فعالان در این بخش و رشد و توسعه این مزیت در استان قم کمک شایانی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید و آماده‌سازی زمین شهرک IT و مطالعات مربوط به آن با هزینه حدود 5 میلیارد ریال و 2.5 میلیارد ریال جهت خرید امتیاز برق که هنوز پرداخت نشده است، گفت: هزینه‌های انجام گرفته در محل فعلی شهرک فناوری اطلاعات، ظرفیت و بستر مناسبی برای ایجاد کاربری‌های جدید از جمله احداث مراکز آموزش عالی و پارک فناوری اطلاعات بوجود آورده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم گفت: بهره‌برداری مناسب از زمین مورد نظر با توجه به مطالعات و نقشه‌برداری انجام گرفته در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته و ایجاد کاربری مناسب در این منطقه به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

کد مطلب 1314374

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