به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی بسته بندی و اثر آن در توسعه محصولات در استان گفت: برای دستیابی به صنعت بسته بندی توانمند و برون رفت از مشکلات در این بخش، نیازمند تشکل های قوی در صنعت بسته بندی صادراتی هستیم.

وی افزود: بسته بندی به عنوان یکی از عوامل موثر در بازاریابی، از جایگاه ویژه ای در صادرات برخوردار است.

وی، با بیان اینکه بسته بندی مناسب باید مطلوب هایی را در محصول ایجاد کند تا مشتری برای خرید ترغیب شده و در نتیجه سهم بازار افزایش یابد تصریح کرد: حفاظت از محصول، برقراری ارتباط با خریدار و انتقال اطلاعات و سودمندی کالا، برخی از این مطلوب ها است.

حسن زاده با اشاره به اینکه با ایجاد برند یا نشان تجاری می توان وضعیت بسیاری از زیرمجموعه های صنعت کشور را در چرخه تامین، توزیع و صادرات بهبود بخشید خاطرنشان کرد: بی توجهی به بسته بندی استاندارد و بهداشتی موجب پایین آمدن سهم سود ناشی از آن و ضایع شدن بسیاری از محصولات صادراتی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش را یکی از برنامه های مهم در حوزه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان اعلام و خاطرنشان کرد: سال گذشته چهار همایش تخصصی در حوزه صادرات با حضور 525 نفر از فعالان اقتصادی در استان برگزار شد.

وی تاکید کرد: پارسال همچنین با هدف بررسی مسائل و مشکلات و دست یافتن به راهکارهای اساسی در بخش صادرات، 21 میزگرد تخصصی با حضور تجار و بازرگانان و دستگاههای اجرایی و همچنین 19 کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با تجارت خارجی با شرکت هزار و 772 نفر در استان برگزار شد.

وی همچنین با بیان اینکه برای رونق تجارت در کشور، به افراد متخصص نیاز است، ابراز امیدواری کرد تا خروجی این کارگاه در توسعه صنعت غذایی استان موثر باشد.