تخریب جنگلهای بلوط لرستان/ تنها راه مقابله با گرد و غبار را دریابیم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رضا آریایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه ریزگردهای عربی حدود شش سال است که کشور ما را تحت تاثیر خود قرار داده است، اظهار داشت: ورود این ریزگردها به کشور علتهای مختلفی دارد.

وی همسایگی ایران با کشور های عربی که دارای حداقل پوشش گیاهی لازم هستند را یکی از علتهای ورود ریزگردهای عربی به کشور دانست و عنوان کرد: تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی در یک دهه اخیر در کشور های منطقه از دیگر علتهای ورود ریزگردهای عربی به کشور ایران بشمار می رود.

خشک شدن تالاب هورالعظیم و تبدیل به کانون ریزگردها

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان ایجاد سد بر روی رودخانه های دجله و فرات توسط کشور ترکیه را یکی دیگر از عوامل ورود ریزگردهای عربی به ایران برشمرد و یادآور شد: این سدها مسیر آب این رودخانه ها را مهار کرده و موجب ایجاد خشکسالی در کشور عراق شده است.

آریایی ادامه داد: همچنین از بین بردن تالاب هور العظیم در کشور عراق نیز از دیگر عوامل ایجاد این ریزگردهای عربی در منطقه است.

گرد و غبار مهمان همیشگی آسمان خرم آباد

وی با بیان اینکه این تالاب در مرز کشور ایران و عراق قرار دارد، یادآور شد: این تالاب نقش بسیار موثری در طول سالیان گذشته بر تغییر اقلیم منطقه داشته است.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان با اشاره به اینکه این تالاب نقش بسیار موثری بر اکوسیستم منطقه و پوشش گیاهی منطقه داشته است، عنوان کرد: متاسفانه همچنین از بین رفتن میلیون ها اصله درخت نخل در کشور عراق نیز که موجب جذب گرد و غبار منطقه می شود نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد این ریزگردهای عربی است

ریزگردها شامل خاک رس و خاک تالابهاست

آریایی با بیان اینکه بخش عمده ای از شبه جزیره عربستان شن زار است، یادآور شد: بر اساس بررسی انجام شده بر روی این ریزگردهای عربی قسمت عمده ای از آنها خاک رس و خاک تالابها است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد ریزگردهایی که به کشور ایران وارد می شود از کشور عراق است بیان داشت: حدود 20 درصد دیگر نیزدر استانهای خوزستان و ایلام ایجاد می شود.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان با بیان اینکه در سال گذشته حدود 280 روز کشور عراق درگیر پدیده گرد و غبار بوده است، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد هفت کانون پدید آورنده گرد وغبار در کشور عراق شناسایی شده است.

آریایی با تاکید بر مالچ پاشی این کانون های تولیدکننده گرد غبار در کشورعراق ادامه داد: متاسفانه بعد از اشغال کشور عراق در چند سال اخیر کار مالچ کاری در این کشور انجام نشده است.

گرد و غبار 17 استان کشور را درگیر کرده است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پدیده گرد وغبار 17 استان کشور را درگیر خود کرده است یادآور شد: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات مطلوبی در کشور و سطح منطقه در این زمینه در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه نشست های متعدد بین المللی با حضور کشورهای همسایه و ایران برگزار شده است عنوان کرد: همچنین کارشناسان ایرانی و عراقی با استقرار در منطقه در حال تحقیق بر روی پدیده گرد و غبار هستند.

آتش سوزی جنگلهای بلوط لرستان - سال گذشته

آریایی با تاکید بر اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم توسط رسانه های گروهی و صدا و سیما بیان داشت: رسانه های گروهی بایستی با اطلاع رسانی در جامعه دستگاههای تخصصی را در این زمینه یاری دهند.

تخریب جنگلهای بلوط تنها راه حل مبارزه با گرد و غبار را از بین می برد

وی با بیان اینکه استان لرستان با یک میلیون و 800 هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی و همچنین بارش سالانه 580 میلی متر باران یکی از استانهای دارای اقلیم متنوع است ادامه داد: مردم استان با توجه به اینکه در این ایام سال اقدام به گردش و تفریح فرا می کنند بایستی از این ظرفیتها و پتانسیل ها به درستی استفاده نمایند.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان با تاکید بر اینکه مردم لرستان باید در راستای حفظ منابع طبیعی استان اقدام به از بین بردن مراتع و جنگلها و درختان نکنند یادآور شد: یکی از راههای جلوگیری و جذب پدیده گرد و غبار این درختان و مراتع هستند.

آریایی با اشاره به درختان بلوط استان لرستان ادامه داد: متاسفانه مردم استان این درختان بلوط را از بین می برند و این درحالیست که این درختان موجب گرفتن گرد و غبار، افزایش پوشش گیاهی، نگهداری خاک و... می شوند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد آتش سوزی های پی در پی در مراتع استان لرستان نیز بیان داشت: متاسفانه بیش از 90 درصد این آتش سوزی ها در منطقه عمدی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با تاکید بر اینکه متاسفانه این آتش سوزی ها بعضی اوقات موجب تخریب فراوان منابع طبیعی می شود عنوان کرد: رسانه های گروهی و صدا و سیما بایستی در این زمینه اطلاع رسانی لازم را در میان جامعه انجام دهند.