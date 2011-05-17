رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است، با توجه به نقش و جایگاه نخبگان در مسیر رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور و نگاه ویژه ی وزارت آموزش و پرورش به این مهم و با عنایت به تغییر ساختار سازمانی و تجمیع امور مربوط به استعدادهای درخشان، دانشپژوهان جوان، طرح شهاب و جشنواره خوارزمی و تشکیل مرکز ملی پرورش استعداهای درخشان، دانشپژوهان جوان، طرح شهاب و جشنواره خوارزمی و تشکیل "مرکز ملی پرورش استعداهای درخشان و دانشپژوهان جوان" به موجب بند 1 یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورایعالی اداری در تاریخ 27/10/1389 و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این حکم به سمت رئیس این مرکز منصوب میشوید.
امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و با مشارکت و همفکری مدیران، نخبگان و کارشناسان محترم و مدیران کل استانها در جهت تحقق وظایف محوله به ویژه موارد زیر اهتمام داشته باشید.
- شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان کشور در سطوح مختلف تحصیلی.
- پژوهش و تحقیق علمی در زمینه های مربوط به دانش آموزان سرآمد و دانش پژوهان جوان.
- فراهم آوردن امکانات کمک آموزشی ومادی کافی برای دانش آموزان نخبه و دارای استعدادهای درخشان و کم بضاعت.
- برنامه ریزی و اجرای طرح شهاب و جشنواره ی خوارزمی و المپیادها.
- برنامه ریزی و تدوین برنامه های پرورشی وفرهنگی متناسب با دانش آموزان نخبه ودانش پژوهان جوان.
- برنامه ریزی و ایجاد زمینه های مناسب جهت شرکت دانش پژوهان جوان در المپیادهای جهانی.
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به دانش آموزان نخبه و دانش پژوهان جوان.
- ایجاد رقابت سالم علمی دانشآموزان در عرصه های داخلی و بین المللی.
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