رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است، با توجه به نقش و جایگاه نخبگان در مسیر رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور و نگاه ویژه ی وزارت آموزش و پرورش به این مهم و با عنایت به تغییر ساختار سازمانی و تجمیع امور مربوط به استعدادهای درخشان، دانش‌پژوهان جوان، طرح شهاب و جشنواره خوارزمی و تشکیل مرکز ملی پرورش استعداهای درخشان، دانش‌پژوهان جوان، طرح شهاب و جشنواره خوارزمی و تشکیل "مرکز ملی پرورش استعداهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان" به موجب بند 1 یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورایعالی اداری در تاریخ 27/10/1389 و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این حکم به سمت رئیس این مرکز منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و با مشارکت و همفکری مدیران، نخبگان و کارشناسان محترم و مدیران کل استانها در جهت تحقق وظایف محوله به ویژه موارد زیر اهتمام داشته باشید.

- شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان کشور در سطوح مختلف تحصیلی.

- پژوهش و تحقیق علمی در زمینه های مربوط به دانش آموزان سرآمد و دانش پژوهان جوان.

- فراهم آوردن امکانات کمک آموزشی ومادی کافی برای دانش آموزان نخبه و دارای استعدادهای درخشان و کم بضاعت.

- برنامه ریزی و اجرای طرح شهاب و جشنواره ی خوارزمی و المپیادها.

- برنامه ریزی و تدوین برنامه های پرورشی وفرهنگی متناسب با دانش آموزان نخبه ودانش پژوهان جوان.

- برنامه ریزی و ایجاد زمینه های مناسب جهت شرکت دانش پژوهان جوان در المپیادهای جهانی.

- نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به دانش آموزان نخبه و دانش پژوهان جوان.

- ایجاد رقابت سالم علمی دانش‌آموزان در عرصه های داخلی و بین المللی.