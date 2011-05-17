به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی عصر سه شنبه در مجمع عمومی سالیانه انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز با بیان اینکه در جامعه ما به کودکان و افرادی که پدر یا پدر و مادر ندارند یتیم می گویند گفت: کسی پدر دارد ولی بی خاصیت است و یا فرزند دسترسی به پدر ندارد و نمی تواند از مهر پدری و مساعدت او بهره مند شود یتیم نیست حال آنکه خانواده زندانیان نیازمند ما پدر ندارند.

وی افزود: من ادعا می کنم خانواده زندانیان نیازمند مصداق عینی مساکین هستند چون مسکین از نظر نیاز عقب تر از نیازمند است. اگر سرپرست خانوار زندان نمی رفت آنها فقیر بودند حال که سرپرست به زندان رفته از فقیر هم فقیرتر شده و مسکین هستند.

اسماعیلی گفت: زندانی که در جرایم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نیازمند است. به طوری که آمارها نشان می دهد حداقل 70 درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده های فقیر و مسکین هستند. در حالی که دین ما گفته باید به مساکین توجه کنیم و اگر کسی و مسلمانی به مساکین توجه نکند باید در دینداری اش شک کرد.

رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: اگر خانواده زندانیان حمایت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شاید خودشان اموال ما را سرقت کنند.

وی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از خانواده زندانیان 5 هزار خانواده را زیر پوشش خود قرار داده است گفت: همه ما می دانیم که تحت پوشش قرار دادن 5 هزار خانواده زندانی در تهران بسیار کم است زیرا ما چندین برابر بیشتر از این رقم خانواده زندانی نیازمند داریم که باید به آن کمک شود.