مخاطرات ریزگردها برای سلامت مردم/ ایجاد بیماریهای دستگاه تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، امید علی پاپی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی با اشاره به تاثیر ریزگردهای عربی بر روی سلامت مردم استان اظهار داشت: آلودگی هوا در چند سال اخیر که هر روز و هر هفته تکرار می شوند تاثیرات فراوانی بر روی سلامتی انسانها دارد.

وی با بیان اینکه ورود ریزگردهای عربی به کشور را یک نهاد و یا یک سازمان نمی تواند کنترل کند، عنوان کرد: اصحاب رسانه و صدا و سیما در این زمینه می توانند بسیار راهگشا باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به اینکه سلامت هوا مهمترین موضوع در زندگی انسانها است، بیان کرد: حتی اهمیت هوا از دیگر نیاز های انسان مانند آب و غذا نیز بالاتر است.

پاپی با اشاره به تاثیرات ریزگردهای عربی بر سلامت انسانها ادامه داد: ایجاد بیماری های دستگاه تنفسی، بروز عفونت گوش میانی، بروز بیماری های انسداد دستگاه تنفسی، بروز سرطان ریه، بروز بیماری های قلبی و عروقی و عفونت حاد دستگاه تنفسی از جمله تاثیرات ریزگردهای عربی بر روی سلامت انسانها است.

وی با سطح بندی گرد و غبار ریزگردهای عربی به دو دسته درشت و ریز یادآور شد: گرد و غبار درشت وقتی وارد بدن می شوند دستگاه تنفسی فوقانی آنها را پس می دهد و وارد ریه ها نمی شودند ولی گرد وغبار ریز با ورود به به ریه ها تاثیرات بیشتری خواهند گذاشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به گروه های آسیب پذیر در برابر ریزگردهای عربی عنوان کرد: نوزادان، کودکان، نوجوانان، سالمندان، افراد مبتلا به آسم، برونشیت، بیماران قلبی و مادران باردار از جمله گروه های آسیب پذیر در برابر رریزگرد های عربی و گرد و غبار هستند.

پاپی با بیان اینکه ورود گرد و غبار موجب بروز حساسیت ها و آلرژی های فراوان در بدن انسان می شود، یادآور شد: بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی افزایش 10 میکروگرم در مترمکعب در میانگین سالانه ذرات معلق در هوا یک درصد میزان مرگ و میر را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: این در حالیست که همچنن 3.4 درصد مرگ و میرهای ناشی از مشکلات تنفسی به خاطر مواجهه مستمر با آلاینده ها است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت مردم استان لرستان عنوان کرد: آموزش مردم، تجهیز و آماده کردن بیمارستانها، درمانگاه ها، ایجاد بیمارستانهای صحرایی و.... از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تقسیم بندی وضعیت های ورود ریزگردهای عربی به سه وضعیت هشدار، اضطراری و بحران افزود: مشارکت عمومی، کاهش فعالیت بیماران قلبی و عروقی، جلوگیری از خروج اطفال و سالمندان از خانه، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه، استفاده از وسایل حفاظت کننده و.... از جمله اقداماتی است که همه در این سه وضعیت باید در دستور کار قرار دهند.