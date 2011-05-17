رواج امضای دیجیتال موجب تسهیل ثبت سفارش کالا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی عصر سه شنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی توجیهی اجرای گواهی امضای دیجیتال در استان افزود: باید به گونه ای عمل شود تا در آینده ای نزدیک تمام مجموعه های دولتی و غیر زیر مجموعه امضای الکترنیک قرار گیرند.

وی اجرای این طرح را کمک به توسعه دولت الکترونیک و کاهش تصدی گری دولتی دانست.

اصلانی افزود: با تجهیز شدن بخشهای مربوط دولتی و دفاتر اسناد رسمی کشور به اینترنت پر سرعت، ثبت امضای دیجیتال و رعایت مساعل امنیتی، در بحث خدمت رسانی به مردم و رسیدن به اهداف بلند مدت نظام گامی اساسی خواهیم برداشت.

این مسئول بیان داشت: با توجه به زمانبندی اجرای طرح مقرر شد ضمن برنامه ریزیهای انجام شده، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک در سطح استانها از طریق کلاسهای آموزشی و سی دی های مربوط اطلاعات لازم و کافی را در جهت جایگزینی سیستم نوین امضای دیجیتال به جای روش سنتی کسب کنند.

وی همچنین اضافه کرد: این بحث در سازمان بازرگانی و بخش ثبت سفارش کالاها در توسعه تجارت خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است و باید در این زمینه نیز آموزشهای لازم واقدامات ضروری صورت گیرد.