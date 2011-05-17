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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

رواج امضای دیجیتال موجب تسهیل ثبت سفارش کالا می شود

رواج امضای دیجیتال موجب تسهیل ثبت سفارش کالا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی گلستان، رواج استفاده از امضای دیجیتال را رسیدن به فرهنگ شناسایی هویت افراد در فضای دیجیتال، عاملی در تسهیل خرید و فروش اینترنتی و تسهیل ثبت سفارش کالاها برای تجار و بازرگانان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی عصر سه شنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی توجیهی اجرای گواهی امضای دیجیتال در استان افزود: باید به گونه ای عمل شود تا در آینده ای نزدیک تمام مجموعه های دولتی و غیر زیر مجموعه امضای الکترنیک قرار گیرند.

وی اجرای این طرح را کمک به توسعه دولت الکترونیک و کاهش تصدی گری دولتی دانست.

اصلانی افزود: با تجهیز شدن بخشهای مربوط دولتی و دفاتر اسناد رسمی کشور به اینترنت پر سرعت، ثبت امضای دیجیتال و رعایت مساعل امنیتی، در بحث خدمت رسانی به مردم و رسیدن به اهداف بلند مدت نظام گامی اساسی خواهیم برداشت.
 
این مسئول بیان داشت: با توجه به زمانبندی اجرای طرح مقرر شد ضمن برنامه ریزیهای انجام شده، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک در سطح استانها از طریق کلاسهای آموزشی و سی دی های مربوط اطلاعات لازم و کافی را در جهت جایگزینی سیستم نوین امضای دیجیتال به جای روش سنتی کسب کنند.
 
وی همچنین اضافه کرد: این بحث در سازمان بازرگانی و بخش ثبت سفارش کالاها در توسعه تجارت خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است و باید در این زمینه نیز آموزشهای لازم واقدامات ضروری صورت گیرد.
کد مطلب 1314385

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