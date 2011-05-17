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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

حسین طنطاوی:

فتنه افکنان را سرکوب می کنیم

فتنه افکنان را سرکوب می کنیم

رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر با اشاره به ناامنی های اخیر در این کشور از برخورد شدید با آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "حسین طنطاوی" گفت : نیروهای مسلح از انقلاب 25 ژانویه از بدو شکل گیری آن حمایت کرده اند و مردم مصر باید خاطره قبلی از پلیس را  از ذهن خود محو و در راستای برقراری امنیت در کشور اقدام کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلاتی که مانع تحقق اهداف انقلاب است اوباشگری و نابسامانی های امنیتی است که راه حل این مشکل پیوند هر چه بیشتر مردم با ارتش و پلیس برای ریشه کنی آن است.

طنطاوی تصریح کرد: مصر با مشکلات اقتصادی به علت نا امنی، تحصن ها و اعتصابات روبرو است، گردشگری کشور که سالانه حدود 14 میلیارد دلار درآمد برای مصر به ارمغان می آورد و دو میلیون شغل ایجاد کرده، با رکود روبرو شده است.

وی بر ضرورت نیاز مصر به رسانه هایی که واقعیتها را به دور از حب و بغض منعکس می کنند، بیان کرد: شورای نظامی مصر اجازه فتنه افکنی طایفه ای را نخواهد داد و با افرادی که سعی در برهم زدن نظم عمومی و فتنه افکنی داشته باشند به شدت برخورد خواهد کرد.

شایان ذکر است که اخیرا مصر شاهد درگیری های طایفه ای میان مسیحیان و مسلمانان بوده است.

کد مطلب 1314388

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