فتنه افکنان را سرکوب می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "حسین طنطاوی" گفت : نیروهای مسلح از انقلاب 25 ژانویه از بدو شکل گیری آن حمایت کرده اند و مردم مصر باید خاطره قبلی از پلیس را از ذهن خود محو و در راستای برقراری امنیت در کشور اقدام کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلاتی که مانع تحقق اهداف انقلاب است اوباشگری و نابسامانی های امنیتی است که راه حل این مشکل پیوند هر چه بیشتر مردم با ارتش و پلیس برای ریشه کنی آن است.

طنطاوی تصریح کرد: مصر با مشکلات اقتصادی به علت نا امنی، تحصن ها و اعتصابات روبرو است، گردشگری کشور که سالانه حدود 14 میلیارد دلار درآمد برای مصر به ارمغان می آورد و دو میلیون شغل ایجاد کرده، با رکود روبرو شده است.

وی بر ضرورت نیاز مصر به رسانه هایی که واقعیتها را به دور از حب و بغض منعکس می کنند، بیان کرد: شورای نظامی مصر اجازه فتنه افکنی طایفه ای را نخواهد داد و با افرادی که سعی در برهم زدن نظم عمومی و فتنه افکنی داشته باشند به شدت برخورد خواهد کرد.



شایان ذکر است که اخیرا مصر شاهد درگیری های طایفه ای میان مسیحیان و مسلمانان بوده است.