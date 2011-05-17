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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

حسینی عنوان کرد:

آشنایی جوانان با آثار طالب آملی ضروری است

آشنایی جوانان با آثار طالب آملی ضروری است

آمل - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری همایش بین المللی طالب آملی باید زمینه ای برای معرفی آثار این شاعر پر آوازه کشورمان به نسل جوان جامعه شود.

سید محمد حسینی عصر سه شنبه در بدو ورود به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری همایش بین المللی طالب آملی بسیار ارزشمند و در طول سالهای آینده در سطح وسیع تری برگزارشود.

وی افزود: همه مسئولان و دست اندرکاران امور فرهنگی استان و اندیشمندان باید اشعار و زندگی این ادیب فرزانه را بیشتر به نسل نوجوان و جوان جامعه بشناسانند.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: طالب آملی در دوران زندگی  خود مسافرتهای فراوان و زندگی پرفراز و نشیبی داشته است.

حسینی، مازندران را سرآمد مشاهیر و مفاخر در جهان اسلام دانست و ادامه داد: شهرستان آمل به تنهایی در بخش مفاخر و مشاهیر از شهرهای ممتاز است.

وی یادآورشد: در هرصورت در خصوص کم کاریهایی که در سالهای گذشته درخصوص طالب آملی وجود داشته باید جبران شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سخنرانی در نخستین همایش بین المللی به شهرستان آمل سفر کرد.

کد مطلب 1314390

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