آشنایی جوانان با آثار طالب آملی ضروری است

سید محمد حسینی عصر سه شنبه در بدو ورود به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری همایش بین المللی طالب آملی بسیار ارزشمند و در طول سالهای آینده در سطح وسیع تری برگزارشود.

وی افزود: همه مسئولان و دست اندرکاران امور فرهنگی استان و اندیشمندان باید اشعار و زندگی این ادیب فرزانه را بیشتر به نسل نوجوان و جوان جامعه بشناسانند.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: طالب آملی در دوران زندگی خود مسافرتهای فراوان و زندگی پرفراز و نشیبی داشته است.

حسینی، مازندران را سرآمد مشاهیر و مفاخر در جهان اسلام دانست و ادامه داد: شهرستان آمل به تنهایی در بخش مفاخر و مشاهیر از شهرهای ممتاز است.

وی یادآورشد: در هرصورت در خصوص کم کاریهایی که در سالهای گذشته درخصوص طالب آملی وجود داشته باید جبران شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سخنرانی در نخستین همایش بین المللی به شهرستان آمل سفر کرد.