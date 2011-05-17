به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نشست روابط عمومی‌های مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی با حضور قائم مقام تولیت و دیگر مسئولان این آستان مقدس ظهر امروز در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.



در ابتدای این نشست محمود ممتاز، معاون اماکن متبرکه و زائران آستان قدس رضوی گفت: روابط عمومی ها نقش موثری در عصر نوین ارتباطات دارند و در این عصر ما نمی توانیم به روش های سنتی و قدیمی فکر کنیم.



وی افزود: سطح نازل حال حاضر روابط عمومی به شکل دیجیتالی است که این وضعیت با استفاده از ابزارهای آنلاین و اینترنت به نقطه اوج خود رسیده است.



ممتاز با بیان اینکه تعامل و همکاری باید در تمامی بخش های آستان قدس رضوی مشاهده شود، خاطرنشان کرد: اداره اماکن در سال برای 300 میلیون تشرف و 30 میلیون زائر خدمات دهی دارد که در این زمینه خادمین و زائران گرامی، مخاطبان ما هستند و با تهمیدات ویژه باید تعامل مناسبی بین این مخاطبان برقرار کنیم.



معاون اماکن متبرکه و زائران آستان قدس رضوی ادامه داد: در این راه البته لازم است که همه کارکنان و خدمتگزاران این آستان مقدس به هم کمک کنند تا بتوانیم خدمات مان را به روز کنیم تا بر همین اساس خدمات دهی بهتری به زائران داشته باشیم.

روابط عمومی از جمله مشاغل مهم و تأثیر گذار جهان است

سید احمد علوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه این همایش اظهار داشت: افراد شاغل در روابط عمومی ها باید از شخصیت و علم والایی برخوردار باشند چرا که این طیف با توجه به نوع کاری که دارد می تواند در مسیر پیشرفت کشور تأثیر بسزایی بگذارد.



علوی بیان کرد: به فرموده امیر المومنین علی (ع) انسان در هر کار و مسیری که می خواهد قدم بردارد باید شناخت، علم و معرفتش را افزایش دهد تا بتواند در این مسیر به موفقیت دست پیدا کند.



وی گفت: روابط عمومی از جمله مشاغل مهم و تأثیر گذار جهان است چرا که مسئولان روابط عمومی می توانند با انعکاس دستاورد بخش های مختلف بر پیشرفت یک سازمان و موسسه تأثیر مستقیمی بگذارند.



"هرگاه انسان‌ در مسیر اهداف الهی گام بردارد، نه تنها خسته نمی‌شود بلکه با افزایش انگیزه در انجام این امور مقدس روبه‌رو خواهد شد"، علوی با بیان این مطلب گفت: ما نیز در این آستان مقدس باید با تلاش روابط عمومی ها، بیش از پیش توانمندی و مدیریت اسلامی را به جهانیان معرفی کنیم.



قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: امیدوارم که با استفاده از تکنولوژی های نوین و به روز بتوانیم در راستای اهداف آستان قدس رضوی گام برداریم و بر این اساس قطعا روابط عمومی ها در جهت انعکاس این فعالیت ها نقش پر رنگی دارند.



در پایان این مراسم رضوی از سوی مسئولان آستان قدس روابط عمومی‌های مؤسسات وابسته به این آستان مورد تجلیل قرار گرفتند.