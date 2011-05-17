اضمحلال بنیان خانواده در جهان به مرز هشدار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ره پیک در گردهمایی "وضعیت امروز خانواده در ایران و جهان " با بیان اینکه امسال جدیتر به مسئله روز خانواده پرداختیم گفت: خانواده در مبانی دینی و فرهنگی ما جایگاه ویژهای دارد اما در دنیا این بنیان به سرعت به سمت اضمحلال میرود و این اتفاق حساسیت ما را به نسبت به این مسئله بیشتر میکند.
وی ادامه داد: بحث خانواده به جز ابعاد مادی به فطرت روح و روان انسانها نیز مرتبط است که باید در تحکیم آن به این مسایل نیز توجه شود.
در ادامه این گردهمایی پیام بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی خانواده قرائت شد.
در این پیام آمده است بسیاری از خانوادهها به دلیل نبود شغل و ابزار لازم برای رفع نیازها متحمل مشقات سخت و موزون هستند. بزرگسالان نمیتوانند برای کودکان غذای مناسبی مهیا کرده و آنان دچار کمبودهای فیزیکی و روانی مادامالعمر میشوند. فقر همچنان باعث مرگ صدها هزار زن در زمان وضع حمل میشود.
در بخشی از این پیام به گونههای خانواده در معرض خطر ویژه اشاره شده و آمده است: این خانوادهها شامل خانوادههای بزرگ، خانوادههای تک سرپرست، خانوادههایی که نان آور آنها بیکار است یا از بیماری و معلولیت رنج می برد و خانوادههایی که در حوالی روستاها و حلبیآبادها به سر میبرند میشود.
پس از قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد مهدی صابری مدیربخش روانپزشکی سازمان پزشک قانونی با اشاره به افزایش آمارهای طلاق در کشور گفت: بروز طلاق توافقی یکی از بحرانهای تازه خانوادههای ایرانی است. در زمان گذشته عدم صدور حکم طلاق سبب ایجاد مشکلاتی در خانوادهها میشد اما حالا سرعت در صدور این حکم.
وی ادامه داد: در پزشکی قانونی موردی را به خاطر میآورم که به دلیل آنکه شوهرش دچار بیماری پارانویید بود دو سال تمام در دادگاهها برای صدور این حکم بالا و پایین میرفت در نهایت نیز به این نتیجه رسید که امکان صدور این حکم وجود ندارد و تنها راه حل فرار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در طی 15 دقیقه حکم طلاق توافقی صادر میشود که می توان آن را به عنوان رکوردی به ثبت رساند.
صابری با تاکید بر این که در امر جدایی باید جانب اعتدال رعایت شود، گفت: در بسیاری از موارد با کمی صبر و تحمل و آموزش و مشاوره میتوان از طلاق جلوگیری کرد.
به گفته وی، در سال 85، 82 درصد طلاقهای کشور توافقی بوده که این جای نگرانی دارد.
این روانپزشک با بیان اینکه در بیشتر دادخواست ها عدم تفاهم و عدم سازگاری به عنوان دلیل جدایی مطرح میشود، گفت: عدم سازگاری نوعی اختلال رفتاری است که باید درمان شود. بسیار از طلاقها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که میتوان با درمان آن را حل کرد.
وی از رسانهها به خصوص تلویزیون به عنوان یکی از عاملان تزلزل بنیان خانواده نام برد و گفت: در برنامههای تلویزیونی روابط به گونهای ترسیم میشود که سبب بروز خشونت و حرمت شکنی است.
صابری مشکلات اقتصادی را از دیگر عوامل سستی بنیان خانواده نام برد و گفت: زمانی که خانوادهها در کنار هم به سر میبرند به دلیل مشغله کاری فراوان به شدت کاهش پیدا کرده است که سبب کاهش محبت میان اعضای خانواده میشود.
وی با اشاره به ازدواجهای دختران در سنین پایین خاطرنشان کرد: بسیار پیش آمده که برای ازدواج یک دختر 12 ساله از سازمان پزشکی قانونی گواهی رشد میخواهند اما توجه نمیکنند که چگونه این دختر 12 ساله باید به وظایف خود در یک زندگی مشترک عمل کند.
وی ادامه داد: ازدواج دختران در سنین پایین آمار نگران کنندهای دارد که باید در قبال آن پیشبینیهای لازم صورت بگیرد. این کودکان مهارت زندگی مشترک را ندارند بنابراین خانوادههای سست بنیان نیز تشکیل میدهند.
صابری زنان و مردانی که به همسرانشان خیانت میکنند را دچار مشکلات روانی دانست و گفت: تمامی این افراد آسیب دیده روانی هستند و مشکلات شخصیتی و افسردگی دارند.
وی اضافه کرد: این افراد برای فرار از محیطی که دارند به خارج از خانواده پناه میبرند اما ضربهای که در رابطه بعدی می خورند آنها را افسردهتر خواهد کرد.
این روانپزشک با تاکید بر اینکه اختلالات شخصیتی و روانی سبب بروز مشکلات خانوادهها میشود، گفت: بسیاری از افراد خود به مشکلی که دارند آگاه نیستند بنابراین تلاشی برای درمان خود نمیکنند.
صابری مادههای روانگردان مانند شیشه را از دلایلی دانست که در آینده آمارهای طلاق را افزایش خواهد داد و سبب تزلزل خانوادهها میشود.
در ادامه این گردهمایی عزتالسادات میرخانی عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه بسیاری از نکات اخلاقی و علمی که در رابطه با مسایل خانواده مطرح است ریشه در مسایل قرآنی دارد، گفت: در قرآن به سلامت نفس، نسل و عقل در زندگی خانوادگی بسیار تاکید شده است.
در ادامه این گردهمایی انورصمدی راد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به تاثیر آموزش بر پایداری بنیان خانواده گفت: بسیاری از زنان و مردانی که زیر یک سقف میروند از اصول و قواعد ابتدایی زندگی مشترک آگاه نیستند. متاسفانه آموزش و پرورش ما در زمینه آموزشهای خانوادگی و مهارتهای زندگی بسیار ناکارآمد است.
وی ادامه داد: در آموزش و پرورش انسانهایی برای بهتر زیستن تربیت نمیشود آنها فقط یاد میگیرند چگونه بهتر حفظ کنند. این شیوه نوعی تلنبار کردن علم است نه آموزشی برای بهتر زندگی کردن.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر در خانهمان بخواهیم برای یک گربه خانه بسازیم باید از چندین نهاد مجوز بگیریم اما هیچ مجوزی برای به وجود آمدن انسانها لازم نیست و برای همین است که آمارهای کودکان کار این گونه رشد میکند.
این آسیب شناس با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز نگهداری کودکان کار امن نیستند، گفت: برخی از مراکز سرپرستی از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست خود به مکانی برای بدرفتاریها و آسیبها به کودکان بدل شده است. برای داشتن جامعه سالم باید افرادی سالم داشت.
در ادامه این گردهمایی علی زارعان کارشناس ارشد رسانه نیز از تلویزیون به عنوان عاملی که سبب کاهش صمیمیت در خانوادهها شده است نام برد و گفت: قبل از آنکه تلویزیون فراگیر شود خانوادهها دور هم جمع می شدند و با هم گفتگو می کردند اما حالا همگی مقابل تلویزیون نشستهاند و کمتر با هم گفتگو میکنند.
وی ادامه داد: تاثیری که تلویزیون بر کودکان می گذارد 20 برابر رسانههای دیگر است بنابراین باید به پیامهایی که از طریق این رسانه داده می شود دقت کرد.
وی پیشنهاد کرد: رسانهها به جای آنکه به دنبال تعدد پیام مخاطب باشند یک پیام کوچک را به طور دایم تکرار کنند تا عمیقتر در مخاطب تاثیر بگذارد.
وی این بستههای فرهنگی کوچک را تاثیرگذارتر از پیامهای متعدد فرهنگی دانست و گفت: این نوع ارتباط میتواند ناجی نسل بعدی باشد.
این کارشناس رسانه با انتقاد از عدم هماهنگی بین رسانه ها در امور آموزش خانوادهها گفت: رسانههای و نهادهای مرتبط با خانوادههای پازلی نیست. اینها قطعات جدا از همی هستند که هیچ تصویری را نمی سازند.
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