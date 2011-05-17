انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان بازرگانی استان ادربیل در آیین انتخابات این انجمن طی سخنانی اظهار داشت: مطابق فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان،‌ انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می شود.

صدیف بیگ زاده افزود: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با هدف تامین و تضمین از حقوق مصرف کنندگان در سال 88 به تصویب مجلس شورای رسیده که بعد از تائید شورای نگهبان در همان سال جهت اجرا به دولت ابلاغ شده که پس از تدوین آئین نامه اجرایی و اساسنامه در شهریور سال 1389 به تصویب هئیت وزیران رسید.

وی با بیان اینکه این انجمن در راستای تحقق آئین نامه اجرای ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شده است، اضافه کرد: این انجمنها تشکلهای غیر انتفاعی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابند.

سرپرست سازمان بازرگانی استان آگاهی دادن به مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، ارائه نظرات مشورتی، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد راهکارهای مناسب در فرآیند تصمیم سازی، برنامه ریزی سیاستهای مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به نمایندگی از انجمنهای استانی و... را از وظایف کلی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برشمرد.

وی همچنین با بیان اینکه عواملی نظیر افزایش رقابت، رشد دانش و تشکلهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند در رعایت حقوق افراد جامعه نقش اساسی داشته باشد، یادآور شد: به دلیل حجم و گستردگی عرضه کالا و خدمات و پیچیدگیهای زیاد در این بخش مصرف کننده به تنهایی نمی تواند مدافع حقوق خود باشد.

بیگ زاده تصریح کرد: لذا لازم است که گروههایی به صورت داوطلبانه و رایگان فعالیتهایی را در راستای کسب حقوق مصرف کنندگان انجام داده و تشکلهای غیر دولتی در این خصوص گروههای مشورت دهنده و پیگیری کننده هستند که با پشتیبانی مردم حقوق مصرف کننده را تامین می کنند.

به گفته وی تعیین صحت و سلامت کالا و خدمات، ممنوعیت فروش اجباری، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری و... نیز از جمله تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف کنندگان است.

در پایان این مراسم مالک اژدر حسنی به عنوان رئیس هئیت مدیره، منصور پناهی به عنوان نائب رئیس اول، شهاب نمدی وثوقی به عنوان نائب رئیس دوم و علیرضا جاهد به عنوان خزانه دار انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اردبیل انتخاب شدند.

همچنین جهانگیر زمان نژاد به عنوان منشی، برات جویانی، عزت خراط بیرامی به عنوان اعضای علی البدل، ابوالفضل محمدی و صادق محمدی به عنوان بازرسین هئیت مدیره این انجمن حمایت برگزیده شدند.