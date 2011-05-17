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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

اول خرداد صورت می گیرد؛

سخنرانی علامه حسن زاده آملی در دانشگاه علامه طباطبائی

سخنرانی علامه حسن زاده آملی در دانشگاه علامه طباطبائی

علامه حسن زاده آملی به مناسبت روز جهانی فلسفه و در نشستی تحت عنوان بررسی رابطه علم و دین در دانشگاه علامه طباطبائی سخنرانی خواهد کرد.

مجتبی کشوری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی فلسفه نشستی تحت عنوان  "بررسی رابطه علم و دین " با سخنرانی علامه حسن‌زاده آملی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: دراین نشست که به مناسبت بزرگداشت ملاصدرای شیرازی برگزار می‌شود ، همچنین حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی، آیت‌الله صمدی آملی از شاگردان استاد علامه حسن‌زاده آملی و حجت الاسلام شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در  خصوص این موضوع سخنرانی می‌کنند.
 
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: این مراسم از ساعت 13 روز یکشنبه اول خردادماه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.
 
وی همچنین تاکید کرد: کنفرانس خبری نیز با موضوع "لزوم تحول در علوم انسانی " با حضور جمعی از مسئولان وزارت علوم  و اساتید دانشگاه و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت 9 صبح روز یکشنبه برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1314402

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