سخنرانی علامه حسن زاده آملی در دانشگاه علامه طباطبائی

مجتبی کشوری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی فلسفه نشستی تحت عنوان "بررسی رابطه علم و دین " با سخنرانی علامه حسن‌زاده آملی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: دراین نشست که به مناسبت بزرگداشت ملاصدرای شیرازی برگزار می‌شود ، همچنین حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی، آیت‌الله صمدی آملی از شاگردان استاد علامه حسن‌زاده آملی و حجت الاسلام شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص این موضوع سخنرانی می‌کنند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: این مراسم از ساعت 13 روز یکشنبه اول خردادماه در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: کنفرانس خبری نیز با موضوع "لزوم تحول در علوم انسانی " با حضور جمعی از مسئولان وزارت علوم و اساتید دانشگاه و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از ساعت 9 صبح روز یکشنبه برگزار می‌شود.

