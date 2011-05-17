اولین زمین والیبال ساحلی استاندارد در ارومیه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حدادی عضر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این زمین در ابعاد استاندارد در مجموعه ورزشی شش هزار نفری الغدیر ارومیه و درکنار خانه والیبال آذربایجان غربی در حال احداث است، افزود: این طرح قبل از تیرماه امسال بدلیل میزبانی اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی دسته جات آزاد یادواره شهید باکری آماده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره ازمسابقات به صورت آزاد و با ثبت نام 18 تیم دو نفره تا کنون، بیان داشت: با تکمیل شدن تیمها تا آخر وقت امروز مراسم قرعه کشی این دوره از مسابقات 28 اردیبهشت ماه در سالن غدیر ارومیه انجام و از روز پنج شنبه مسابقات در محل زمین والیبال ساحلی سازمان آب منطقه ای در دو نوبت صبح و عصر به مدت سه روز برگزار می شود.

دبیر هیئت والیبال آذربایجان غربی ادامه داد: بر اساس تقویم برگزاری مسابقات ملی و بین المللی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، میزبانی مسابقات کشوری والیبال ساحلی در سال 90 به آذربایجان غربی واگذار شده است.

ارومیه مرداد ماه سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا بوده و به دلیل سابقه دیرینه این رشته ورزشی در این شهرستان و تربیت قهرمانان ملی در این دوره از مسابقات عنوان " مهد والیبال آسیا" به این شهرستان ارومیه تعلق گرفت.