ایران به غیرفنی بودن گزارشهای حقوق بشر اعتراض دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی در دیدار با سفیر ژاپن در سازمان ملل با بیان این که ایران تفاوت بین گزارشگری حرفه ای و تبلیغات سازمان یافته و جو سازی را به خوبی می داند، افزود: باید با بکارگیری روش های شفاف و دقیق اجازه ندهیم، مکانیزم گزارشگری به یک تریبون تبلیغاتی برای وارد کردن فشار به کشورها تبدیل شود.



وی موضع ایران در قبال مکانیزم گزارشگری شورای حقوق بشر بویژه در خصوص 'یوپی آر' را حمایتی و مثبت اعلام و اضافه کرد: ایران تاکنون بیش از هفت گزارشگر موضوعی را پذیرفته و همچنان برموضع سابق خود یعنی دعوت عام از همه گزارشگران باقی است و مشکلی با آمدن آنها به ایران ندارد.



مشاور رئیس قوه قضاییه در امور بین الملل با بیان این که ایران به نبود استحکام حرفه ای و غیرفنی بودن گزارشگری های انجام شده حقوق بشر در ایران اعتراض دارد، تصریح کرد: مثلا اگر گزارشگری به ایران سفر کند و بگوید من 200 اتهام را می خواهم بررسی کنم ولی سه روز بیشتر در ایران اقامت نمی کنم و در هر روز نیز چند ساعت را به این کار اختصاص می دهم، مشخص است که این مکانیزم از استحکام لازم برخوردارنبوده و بسیار غیرحرفه ای است.



لاریجانی خاطر نشان کرد: توصیه ما این است که گزارشگری باید در نهایت دقت صورت پذیرد تا هرگونه شائبه از مکانیزم های حقوق بشردر مجامع بین المللی دور شود.



این مقام قضایی سوء استفاده سیاسی از حقوق بشر و برخورد گزینشی با آن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل را یکی از دلایل بی اعتمادی جهانی نسبت به شعارهای حقوق بشری دانست و اظهار امیدواری کرد: همکاری های دوجانبه حقوق بشری تاثیر و نتیجه مطلوب خود را در صحنه های بین المللی نشان دهد.



لاریجانی افزود: آمریکا و اروپا در حالی علیه ایران قطعنامه صادر می کنند که جهان امروز شاهد رسوایی غرب در روند فروپاشی متحدان این کشورها در منطقه است.



سفیر ژاپن در سازمان ملل نیز در این دیدار با اشاره به اینکه همکاری های دوجانبه ایران و ژاپن به دور هشتم خود رسیده است، گفت: ژاپن این موضوع را نمونه خوبی از تلاش دوکشور در زمینه پیشرفت های حقوق بشری و تبادل اطلاعات می داند.

'اکیو می جیما' با یادآوری تجربیات انبوه ایران در مبارزه با جرایم سازمان یافته و نیز برخورد با جرایم مربوط به نوجوانان و مسایل تادیبی آنها ابراز امیدواری کرد کشورش بتواند از طریق برگزاری کارگاه های تخصصی از تعاملات به نحو شایسته ای بهره برداری و استفاده کند.



وی تشکر عمیق و صمیمانه مردم و مسوولان ژاپنی را در رابطه با ابراز همدردی ملت و دولت ایران در زلزله و سونامی اخیر با ملت ژاپن ابلاغ کرد و گفت: دولت و ملت ژاپن هیچگاه نوع دوستی و کمک های انسان دوستانه ملت و دولت ایران را در واقعه سونامی از یاد نخواهد برد.