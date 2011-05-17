به گزارش خبرنگار مهر، رامین پاشایی فام امروز سه شنبه در بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی، گفت: بانک ها در افتتاح حساب برای اجرای هدفمندی یارانه ها و همچنین پرداخت یارانه های نقدی رکوردشکنی کردند. اجرای این طرح و پرداخت یارانه به بیش از 72 میلیون نفر ایرانی باعث افتتاح حساب بانکی به تعداد بالایی برای مردم کشور شد.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به پرداخت بی نظیر یارانه های نقدی از طریق سیستم خودپردازهای بانکی، عنوان کرد: پرداخت یارانه های نقدی توسط نظام بانکی کشور با کمترین خطا و اشتباه در مقاطع زمانی مختلف صورت گرفت.

وی به آمادگی نظام بانکی پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و عنوان کرد: یکی از بخش های مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جلوگیری از ایجاد و شکل گیری انتظارات غیر واقعی تورمی است.

پاشایی فام با بیان اینکه دولت با مدیریت بهینه جلوی انتظارات تورمی را گرفته است، افزود: با اجرای هدفمندی یارانه ها نرخ تورم تحت کنترل قرار گرفته است.

وی به استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از جمله لهستان، بلغارستان، ترکیه و چین اشاره کرد و گفت: گرچه حجم یارانه حامل‌های انرژی در ایران و گستردگی اقلام ایرانی قابل مقایسه با هیچکدام از این کشورها نبود، در عین حال هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شد.

مدیرعامل بانک سپه در مورد مطالبات معوق بانک‌ها نیز گفت: بخش عمده ای از منابع بانک‌ها به خاطر مطالبات معوق قفل شده‌اند و سیاست بانک‌ها تغییر وثائق بانکی و اعتبارسنجی مشتریان است. در این زمینه شرکت‌های خاصی طراحی شده‌اند که البته هنوز در ابتدای راه قرار دارند.