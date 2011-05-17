به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره 300 شهید فرهنگی مازندران باحضور والدین شهدا با عنوان محرمان ملکوت در ساری اظهار داشت: خانواده های شهدا میراث گرانبهای 8 سال د فاع مقدس هستند که باید به درستی در جامعه مورد عزت و احترام باشند.

وی با بیان اینکه شهادت تصادفی نیست بلکه پیش بینی از طرف خداوند است افزود: والدین شهدا باید به فرزندان خود که در راه خدا و برای دفاع از ملت و آرمان های انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، ببالند و به آنان افتخار کنند.

وی تصریح کرد: در همه عرصه ها، مردم به خصوص خانواده های شهدا حافظ انقلاب هستند و باید با هوشیاری و بصیرت خود توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

میرشکار گفت: خانواده های شهدا باید با بازگو کردن خاطرات شهدا و بیان وصیت نامه های آنان، جوانان ما و نسل جدید انقلاب را با اهداف شهدا آشنا سازند.

وی افزود: جوانان ما نیز باید با حفظ فرهنگ دینی و اسلامی و پیروی از ولایت فقیه راه امام و شهدا را ادامه دهند.

رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ شهادت را به نسل های بعدی انتقال دهیم و یاد شهدا که پیشتازان این نهضت مقدس هستند را زنده نگه داریم.

سید عباس فلاحیان با بیان اینکه باید عشق، ایثار و معرفت را از شهدا بیاموزیم افزود: هدف از اجرای این گونه برنامه ها، فرهنگ سازی و نهادینه کردن مهر، صفا، عشق و معرفت شهدا در جامعه است.