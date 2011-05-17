اجرای طرح تسنیم در آبفای شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، این طرح با حضور سرپرست پایگاه بسیج خواهران و مدیر عقیدتی و نظارت آبفای استان تهران، جمعی از مدیران و بانوان آبفای منطقه 1 عصر سه شنبه در محل ساختمان ستادی منطقه برگزار شد.

در این مراسم خانم حدادی استاد دانشگاه، طی سخنانی به تبیین بحث عفاف و حجاب در اسلام پرداخت و گفت: سلامت انسان از دو بعد جسمی و روانی مورد توجه است که سلامت جسمانی با توجه به علائم ظاهری آن قابل کنترل است اما سلامت روانی مسئله پیچیده و مهمتری است.

وی با تشریح ابعاد بهداشت روان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی بیان کرد: توجه و علاقه فرد به خودش، احترام به دیگران و در نهایت ارزش قائل شدن برای زندگی، مهمترین ابعاد بهداشت روانی از نظر این سازمان است که دین اسلام به تمام این مسائل توجه و تأکید ویژه ای دارد.

این استاد دانشگاه به آسیب شناسی بهداشت روانی و بحث حجاب در جامعه اشاره کرد و افزود: فلسفه پوشش در تمام موجودات و در طول تاریخ بشری وجود داشته است اما رواج ارزشهای غربی باعث بروز مشکلاتی در سطح جامعه ما شده است.

حدادی در زمینه بحث عفاف و حجاب خواستار توجه همزمان به امربه معروف و نهی از منکر در سطح جامعه شد.