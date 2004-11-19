اوضاع امنيتي عراق فعلا اجازه سفر علاوي را به ايران نمي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ثائر حسن النقيب سخنگوي نخست وزير موقت عراق گفت : اياد علاوي با سران و بزرگان فلوجه وعشائر استان الانبار براي تشكيل هياتي براي اداره شهر فلوجه به توافق دست يافته است.



وي در گفتگو با راديو آمريكايي " سوا" كه به زبان عربي براي كشورهاي عرب زبان برنامه پخش مي كند، افزود: پس از مشورت ها و رايزني ها وديدارهاي فشرده و پياپي ميان علاوي و بزرگان و عشائر فلوجه و الانبار توافقي براي تشكيل هياتي براي اداره شهر بدست آمد در عين حال نخست وزير فرمانده پليس الانبار را مامور كرد تا مسئوليت هاي منطقه فلوجه و اداره امور را تا زمان تعيين فرمانده پليس فلوجه برعهده بگيرد.



وي افزود: علاوي ديدارهاي پياپي با برخي سازمان هاي امنيتي و وزارت بهداشت و وزارتخانه ديگر براي كمك رساني به شهر فلوجه انجام مي دهد .



به گفته وي، ديدارها وتماس هاي پياپي براي بازسازي شهر فلوجه در جريان است و نخست وزير 150 هزار دينار را مستقيما براي هر شهروند ساكن فلوجه اختصاص داده است درعين حال كميته بازسازي فلوجه و بسياري از كميته هاي منشعب از كميته غرامت ها كار تحقيقات و بررسي دقيق ميزان خسارت هاي وارده به شهروندان در نتيجه حملات اخير را آغاز كرده اند.



عمليات بزرگ در فلوجه پايان يافته است اما همچنان گروه هايي همچنان در شهر وجود دارند و عمليات پاكسازي شهر از تروريست ها همچنان ادامه دارد.



وي درباره اقدام غير انساني نظاميان آمريكايي در كشتن يك مجروح عراقي در مسجدي درفلوجه و عكس العمل علاوي و دولت موقت گفت : اين موضوع علاوي و رهبران عراق را متاثر كرده است و آنها خواستار تحقيقات فوري آمريكايي ها درباره اين حادثه و مطلع كردن عراقي ها از نتايج آن شده اند و اينكه اگر نظامي آمريكايي گناهكار است بايد به اشد مجازات ممكن برسد.



وي درباره اينكه آيا زمان سفر اياد علاوي به ايران و كشورهاي ديگر مشخص شده است، گفت : نخست وزير درحال حاضر تمام توجه و تلاشش را به مسائل امنيتي و برقراري امنيت در عراق معطوف كرده است در صورت ساماندهي اين مسائل علاوي اين اجازه را پيدا خواهد كرد كه به اين كشورها سفركند اما تا كنون هيچ چيز مشخص نشده است.



