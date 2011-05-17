به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع آگاه در پایتخت تونس اعلام کردند"محمد معمر قذافی" فرزند دیکتاتور لیبی از عصر یکشنبه در جزیره "جربه" این کشور به سر می برد.

منابع مذکور بیان کردند: محمد قذافی برای معالجه از طرابلس به این جزیره تونسی که حدود 550 کیلومتر با پایتخت لیبی فاصله دارد وارد شده است.

به گفته این منابع، فرزند قذافی از زن اولش است که به محض رسیدن به جربه در هتلی که تحت مراقبتهای شدید قرار دارد اقامت گزیده است.

از سوی دیگر منابع خبری تونس اعلام کردند جزیره جربه پناهگاه شخصیتهای رسمی لیبی که از طریق گذرگاه "راس جدیر" مرزی وارد می شوند، شده است.

منابع فوق تصریح کردند در میان این شخصیتها "عامر الدیو" رئیس گمرک لیبی و"علی الصید" نماینده لیبی در اتحادیه عرب به چشم می خورند.

شایان ذکر است که نیروهای تونسی مانع ورود 200 نفر از اعضای گردانهای قذافی به خاک این کشور شده بودند.