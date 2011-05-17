عده ای می خواهند دین و ولایت را از هم جدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی در این همایش که ظهر سه شنبه در مجتمع آیه های مشهد برگزار شد، افزود: جریان های لاییک و ملی مذهبی دیگر خطری برای کشور ندارند اما متحجرین و کسانی که می خواهند دین و ولایت را از هم جدا کنند و در لباس خودی وارد شده اند، خطرناکتر هستند.

وی با اشاره به اینکه کسانی که می خواهند در حمایت از ولایت جلودار باشند، باید الگو و اسوه خود را حضرت ابوالفضل قرار دهند، افزود: حضرت عباس، نمونه ای از ایمان و ولایت مداری است و در ایستادگی و دفاع از ولایت، جان خود را در کف نهاد.

آیت الله علم الهدی خطاب به کسانی که خود را طرفدار ولایت می دانند و در عمل جور دیگری رفتار می کنند، افزود: حتی اگر شرایط فعلی، باب میل شما نباشد، نباید با رکن رکین انقلاب زاویه پیدا کنید چرا که دشمن با کوچکترین حرکت از آن سوء استفاده می کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه در مسائل اجتماعی فکر می کنیم کارهای بزرگی انجام داده ایم و خیلی زود بر اساس احساس خود تصمیم عجولانه اتخاذ می کنیم، افزود: اگر مدعی هستیم ولایت مدار هستیم باید همچون حضرت ابوالفضل بخاطر امام زمان خود آب نخوریم و تا پای جان در این راه، ایستادگی کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری، هیئتهای رزمندگان اسلام را دارای ویژگی های منحصر به فرد ذکر کرد و گفت: این هیئتها که شامل رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستند، باید در ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی سرآمد باشند و تغذیه کننده سایر تشکلهای مذهبی باشند.

وی با انتقاد از کسانی که هیئتهای مذهبی را از کار سیاسی بر حذر می دارند، گفت: خطر این فکر و جریان از نفاق بیشتر است.

وی آرمان مشترک هیئتهای رزمندگان اسلام را پیروزی از ولایت و دفاع از نظام اسلامی دانست و گفت: حرکت این هیئتها همان خط سرخ شهادت و رسالت جبهه و جنگ در دوران دفاع مقدس است.