ریاضیات را می توان با استفاده از تکنولوژی جدید عمومی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عادل فاطمی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار جشنواه ریاضیات استان کردستان، اظهار داشت: در حال حاضر دیدگاه عمومی نسبت به ریاضی در جامعه مناسب نیست و باید با استفاده از تکنولوژی های نوین ریاضیات را برای همگان عمومی کرد.

وی عنوان کرد: بهره گرفتن از زبانی ساده و قابل فهم برای افراد و اقشار مختلف از جمله دیگر نیازهای ریاضی در کشور به شمار می رود که برگزاری جشنواره ای استانی با حضور و شرکت اساتید برجسته کشوری در راستای همین موضوع مهم در کردستان تدارک دیده شده است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به بخش های مختلف این جشنواره سه روزه، افزود: برگزاری مسابقه ریاضی در بین دانش آموزان سال اول راهنمایی مدارس شهر سنندج، حضور استادان و مدرسان ریاضی در سطح مدارس، برپایی نمایشگاه ریاضی در سنندج و تلاش برای عمومی کردن فهم ریاضی در میان دانشجویان از جمله برنامه های این جشنواره به شمار می رود.

فاطمی یادآور شد: در این جشنواره سه روزه مقالات و سخنرانی های از اساتید کشوری و استانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه می شود و در پایان نیز از فعالان و پیشکسوتان معلم ریاضی تجلیل و تقدیر می شود.

در ادامه مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ریاضیات که به مناسبت 28 اردیبهشت روز ریاضی برگزار می شود، جمعی از معلمین ریاضی استان کردستان نیز حضور داشتند.

نخستین جشنواره ریاضیات استان کردستان به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و از امروز تا 29 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.