هاشمی رفسنجانی بر واگذاری امور به مردم عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام والمسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار بر به عهده گرفتن امور توسط مردم عراق به عنوان زمینه برقراری سریع‌تر امنیت و استقلال در این کشور اشغال‌شده تاکید کرد و گفت : گروه‌های مختلف عراقی باید با حفظ وحدت گام‌های مؤثرتری در بازسازی و عمران عراق بردارند.

هاشمی رفسنجانی افزود : خیزش اسلامی در منطقه که حاصل بیداری ملت‌های مسلمان است، نشان داده است که استثمار و اشغالگری دیگر در هیچ کشور تحمل نمی‌شود و دیر یا زود اشغالگران عراق مجبور خواهند بود خود را از باتلاق عراق نجات دهند و برخورد دوگانه قدرت‌های غربی با نهضت‌های منطقه را دلیل بر اولویت داشتن منافع استکباری در مقابل مسائل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی دانست که در این میان، مظلومیت مردم بحرین سند گویای این نظر است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و تمدن دو کشور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات خود در جهت رشد و توسعه عراق اعلام کرد و خواستار فعالیت بیشتر بخش‌های خصوصی کشورمان در عراق شد.

وی درخاتمه این دیدار مجدداً از مهمان‌نوازی گرم رئیس جمهور، دولت و ملّت عراق و به‌ویژه علما و آیات اعظام نجف و کربلا در طول سفر به عراق تشکر و قدردانی کرد.

شایان ذکر است رئیس مجلس اعلای عراق نیز در این دیدار گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت این کشور در زمینه‌های بازسازی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین اوضاع منطقه را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد.