  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

در دیدار عمار حکیم:

هاشمی رفسنجانی بر واگذاری امور به مردم عراق تاکید کرد

هاشمی رفسنجانی بر واگذاری امور به مردم عراق تاکید کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار عمار حکیم بر به عهده گرفتن امور توسط مردم عراق به عنوان زمینه برقراری سریع‌تر امنیت و استقلال در این کشور اشغال‌شده تاکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام والمسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار بر به عهده گرفتن امور توسط مردم عراق به عنوان زمینه برقراری سریع‌تر امنیت و استقلال در این کشور اشغال‌شده تاکید کرد و گفت : گروه‌های مختلف عراقی باید با حفظ وحدت گام‌های مؤثرتری در بازسازی و عمران عراق بردارند.

هاشمی رفسنجانی افزود : خیزش اسلامی در منطقه که حاصل بیداری ملت‌های مسلمان است، نشان داده است که استثمار و اشغالگری دیگر در هیچ کشور تحمل نمی‌شود و دیر یا زود اشغالگران عراق مجبور خواهند بود خود را از باتلاق عراق نجات دهند و برخورد دوگانه قدرت‌های غربی با نهضت‌های منطقه را دلیل بر اولویت داشتن منافع استکباری در مقابل مسائل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی دانست که در این میان، مظلومیت مردم بحرین سند گویای این نظر است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و تمدن دو کشور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات خود در جهت رشد و توسعه عراق اعلام کرد و خواستار فعالیت بیشتر بخش‌های خصوصی کشورمان در عراق شد.
 
وی درخاتمه این دیدار مجدداً از مهمان‌نوازی گرم رئیس جمهور، دولت و ملّت عراق و به‌ویژه علما و آیات اعظام نجف و کربلا در طول سفر به عراق تشکر و قدردانی کرد.
 
شایان ذکر است رئیس مجلس اعلای عراق نیز در این دیدار گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت این کشور در زمینه‌های بازسازی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین اوضاع منطقه را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد.
کد مطلب 1314415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها