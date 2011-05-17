هاشمی رفسنجانی بر واگذاری امور به مردم عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام والمسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو کرد .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار بر به عهده گرفتن امور توسط مردم عراق به عنوان زمینه برقراری سریعتر امنیت و استقلال در این کشور اشغالشده تاکید کرد و گفت : گروههای مختلف عراقی باید با حفظ وحدت گامهای مؤثرتری در بازسازی و عمران عراق بردارند.
هاشمی رفسنجانی افزود : خیزش اسلامی در منطقه که حاصل بیداری ملتهای مسلمان است، نشان داده است که استثمار و اشغالگری دیگر در هیچ کشور تحمل نمیشود و دیر یا زود اشغالگران عراق مجبور خواهند بود خود را از باتلاق عراق نجات دهند و برخورد دوگانه قدرتهای غربی با نهضتهای منطقه را دلیل بر اولویت داشتن منافع استکباری در مقابل مسائل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی دانست که در این میان، مظلومیت مردم بحرین سند گویای این نظر است.
نظر شما