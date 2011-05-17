بازنشستگان بهزیستی لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر کل سازمان بهزیستی لرستان هدف از برگزاری این جشن را تجلیل و تقدیر از 30 سال خدمت با ارزش ۳۶ نفر از پرسنل سازمان بهزیستی لرستان عنوان کرد و اظهار داشت: بازنشستگان از نیروهای ارزشمند هر سازمانی هستند و ما باید از تجارب ارزنده و گرانبهای این افراد در پیشبرد اهداف متعالی خود کمال بهره را بگیریم.

مرتض رحیمی بازنشستگان را سرمایه هر نهاد و اداره ای دانست و خواستار استمرار ارتباط بازنشستگان با بخش های مختلف سازمان شد.

وی بیان کرد: بازنشسته شدن یک افتخار بزرگ است و این افتخار وقتی بزرگتر است که انسان از سازمانی خدمت گزار مثل بهزیستی بازنشسته شود.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم به ۳۶ نفر از بازنشستگان سازمان بهزیستی لرستان هدایایی همراه با لوح تقدیر اهدا شد.