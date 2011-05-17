به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مجمع عمومی انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل دعوت از شهردار تهران برای بازدید از زندان اوین چه بوده گفت: سازمان زندانها برای توسعه زیرساختهای زندانها نیاز به ارتباط با نهادهایی همچون وزارت نیرو، آب ، برق، گاز، تلفن و ... دارد که چندی پیش هم معاونین اداری مالی تمامی وزارتخانه ها میهمان زندان اوین بودند.

رئیس سازمان زندانهای کشور از توافقات فیمابین شهردار تهران با سازمان زندانها خبر داد و افزود: بر اساس این توافقات شهرداری خدمات خود را برای زندانیان و خانواده زندانیان در زندانهای شهر تهران ارائه می دهد.

وی افزود: دعوت از شهردار تهران به این دلیل بود که زندانیان به عنوان شهروندان تهرانی حق استفاده از خدمات شهری را دارند که آقای قالیباف با استقبال از این موضوع بر توسعه فضای سبز در زندان اوین و ارائه تسهیلات برای ایاب و ذهاب خانواده زندانیان و خدمات عمومی در زندان بزرگ پایتخت قول مساعد داد.

رئیس سازمان زندانهای کشور همچنین از بهره برداری پنج اردوگاه موقت برای معتادان تا پایان آذرماه خبرداد و افزود: این اردوگاهها با توجه به تامین اعتبار به بهره برداری می رسد و مجرمان مواد مخدر به این اردوگاهها منتقل می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه بدرقه زندانیان پس از آزادی در بودجه امسال دیده شده گفت: نیروی انتظامی آمادگی خود را برای بدرقه زندانیان پس از آزادی اعلام کرده است که در بودجه 90 هم اعتبارات لازم دیده شده ولی برای نهایی کردن این طرح نیاز به جلسات کارشناسی داریم.

اسماعیلی در مورد اینکه آیا 145 ندامتگاه با توجه به بودجه سال 90 در کشور ساخته می شود، گفت: 145 ندامتگاه در بودجه 90 دیده نشده است ولی بر اساس اعتباراتی که به سازمان زندانها داده شده پروژه های ناتمام و ندامتگاههای فرسوده ترمیم و تکمیل می شوند.