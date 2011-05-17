به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: ارزش ریالی این میزان آرد با قیمت هر کیلو 420 تومان، یک میلیارد و 680 میلیون تومان است.

وی افزود: قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف گندم در استان بیش از 22 هزار و 500 تن بوده که این میزان پس از اجرای این طرح به 18 هزار تن رسیده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: همچنین در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها میزان مصرف آرد در لرستان از 20 هزار تن در ماه به 16 هزار تن کاهش پیدا کرده است.

بهاروند تصریح کرد: پیش بینی می شود با یکسانسازی نرخ نان در نانوائیهای دولتی و آزاد پز و افزایش قیمت نان در آینده باز هم شاهد کاهش مصرف آرد باشیم.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان یادآور شد: هم اکنون در لرستان یک هزار و 600 نانوایی مشغول به فعالیت است.