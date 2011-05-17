روابط عمومی در ایران به خودباوری کافی دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هوشنگ عباس زاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش روابط عمومی های شهرداری های استان البرز در باشگاه میلاد کرج افزود: روابط عمومی از اهمیت بسیار قابل توجهی برخورداراست درحالیکه این بخش هنوز در کشور ما به جایگاه شایسته خود دست نیافته است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین شرطهای رسیدن به جایگاه شایسته در این زمینه، رسیدن به خودباوری از سوی روابط عمومی ها است و باید مدیران دستگاه ها و سازمانها در راستای تحقق این امر تلاش کنند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: بیش از نیم قرن از عمر روابط عمومی در کشور ما می گذرد اما با وجود این امر، هنوز هم لازم است تلاشهای فراوانی برای ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای روابط عمومی صورت گیرد.

این استاد روابط عمومی اظهار داشت: اگر روابط عمومی ها می خواهند که با افکار عمومی داخل سازمان به موازات ارتباط با این افکار در خارج از سازمان، ارتباط داشته باشند باید به شکل دائمی با آنها در ارتباط و تعامل باشند.

وی افزود: در عین حال لازم است روابط عمومی ها در این زمینه از انواع وسایل ارتباط جمعی بهره ببرند و با فناوری های روز دنیا آشنایی مطلوبی داشته باشند.

عباس زاده اضافه کرد: روابط عمومی باید تلاش کند تا حال را تغییر دهد و به آینده بیندیشد که این امر، آینده نگری محسوب می شود.

وی یادآور شد: سرمایه هر سازمانی به دو بخش نیروی انسانی و پشتوانه مردمی تقسیم می شود ضمن اینکه پشتوانه مردمی با افکار عمومی در ارتباط است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: روابط عمومی باید تلاش کند تا ارتباط با هر دوی این بخشها را به شکل مطلوب پیگیری و در این زمینه به بهترین نحو عمل کند.

سنجش افکار عمومی جزو برنامه های مهم روابط عمومی باشد

عباس زاده اظهار داشت: یکی از مهترین ضرورتها در کار این بخش این است که سنجش افکار عمومی را به شکل مطلوب انجام دهد و این امر را جزو برنامه های مهم خود قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین تکریم ارباب رجوع نیز باید همواره محقق شود ضمن اینکه انتظارات مردم باید شناسایی شود و در این راستا تلاش مطلوبی صورت گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در عین حال لازم است روابط عمومی ایده های نو را در داخل سازمان و دستگاه شناسایی کند که این امر از طریق ارتباط با بخشهای مختلف سازمان و دستگاه صورت می گیرد.

وی بیان کرد: در صورت امکان باید شرایطی فراهم شود که مردم به صورت نزدیک با فعالیتهای انجام شده از سوی دستگاه آشنا شوند که روابط عمومی در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد.

عباس زاده اضافه کرد: به عنوان مثال، در صورت امکان باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند از نزدیک با روند اجرایی پروژه ها آشنا شوند و روابط عمومی در خصوص برقراری این ارتباط نقش مهمی بر عهده دارد.

وی افزود: البته روابط عمومی ها آفتهایی نیز ممکن است داشته باشد و باید تلاش شود تا از به وجود آمدن این آفتها جلوگیری به عمل آید.

این استاد دانشگاه گفت: کتمان و پنهان کاری و ناهماهنگی در رفتار از آفتهای روابط عمومی است و باید تلاش شود تا این آفتها به وجود نیایند ضمن اینکه مسئول و مدیر روابط عمومی و مدیر دستگاه و سازمان در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: کسانی که در روابط عمومی ها مشغول به فعالیت هستند، باید از خود سه سئوال را بپرسند که عبارتند از "چقدر این حرفه را می شناسم؟ "، "چقدر می توانم روی مدیر تاثیرگذار باشم؟ " و "چقدر مسائل فرهنگی، زیست محیطی و ... فضایی که در آن هستم را می شناسم؟ "

عباس زاده یادآور شد: لازم است روابط عمومی ها ایده آلیست باشند و همواره بتوانند ایده ها و راهکارهای نو برای ارتقای امور و کاهش مشکلات ارائه دهند.