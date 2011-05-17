ضرورت هماهنگی مدیران فارس و نمایندگان برای حل مشکل صنعتگران

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب عصر سه شنبه در دیدار با صنعتگران و اعضای اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: امروز باید به گونه ای حرکت کنیم که صنایع استان کمترین آسیب و مشکل را ببیند.

وی تصریح کرد: تنها راه رفع مشکلات برای صنعتگران، هماهنگی مدیران و نمایندگان استان است تا با استفاده از این فرصت تمامی تلاش برای رفع مشکلات و ارائه راهکارها انجام شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه صنایع و کارخانجات قدیمی استان نیز یادآور شد: ایجاد صنعت و کارخانجات جدید مورد تایید است ولی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که در مرحله اول مشکلات کارخانجات قدیمی استان برطرف شود و از تعطیل شدن صنایع قدیمی جلوگیری کنیم.

دستغیب تاکید کرد: امروز مدیران فارس فرصتهای مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران به استان فراهم کرده اند که برای ادامه این مسیر باید فقط به فکر توسعه شهر و استان باشیم چراکه تنها راه ایجاد اشتغال توجه به سرمایه گذاری جدید است.

وی با بیان اینکه نوع نگاه به سرمایه گذار باید در این شهر تغییر کند، اظهار داشت: سرمایه گذار را نباید به دید فرد فرصت طلب نگاه کرد چراکه اگر چنین نگاهی در شیراز و فارس تغییر نکند به طور یقین در جذب سرمایه گذار و توسعه صنعتی استان شکست خواهیم خورد.