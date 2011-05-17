۲۱ هزار شیرخوار لرستانی غربالگری شنوایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، شجاع کرمی در این رابطه اظهار داشت: بهزیستی استان لرستان در پیشگیری از معلولیتها گامهای موثری را برداشته است.

وی با تاکید بر اهمیت غربالگری شنوایی کودکان در کمتر از یک ماه و تشخیص زودهنگام تا سه ماهگی، تصریح کرد: در این راستا ضرورت ارائه خدمات طبی و توانبخشی تا حداکثر شش ماهگی برای شیرخواران تشخیص داده شده که این فعالیتها در جهت کاهش شیوع و بروز اختلالات شنوایی توسط بهزیستی صورت می گیرد.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی لرستان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در این زمینه طی سال گذشته، یادآور شد: تعداد افراد شیرخوار غربالگری شده در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن ۱۰۷ درصد رشد نشان می دهد که این امر نشان از اهمیت غربالگری شنوایی شیرخواران دارد.