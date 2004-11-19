۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۲۰:۰۰

فن آوري نوين صنايع كشاورزي و مواد غذايي در تبريز به نمايش گذاشته مي شود

ششمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي ، مواد غذايي ، ماشين آلات و صنايع وابسته با حضور مسوولين، صاحبان صنايع و كارشناسان از روز دوشنبه دوم آذرماه جاري در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تبريز آغاز بكار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر نمايشگاه مواد غذايي ، ماشين آلات و صنايع وابسته ،با حضور بيش از 50 شركت داخلي و خارجي با مساحت 3500 متر مربع از دوم آذرماه جاري به مدت 5 روز در سالن شهريار محل دائمي نمايشگاه بين المللي تبريز برگزار مي شود.

بنابرهمين گزارش در اين نمايشگاه آخرين فن آوري ها و توليدات پيرامون ماشين آلات صنعتي كشاورزي ، ماشين آلات صنايع مواد غذايي ، ماشين آلات مرتبط با بسته بندي صنايع غذايي، محصولات مواد غذايي ، انواع كود و سم هاي مرتبط با محصولات كشاورزي ، انواع نوشيدني هاي غير الكلي ، محصولات گوشتي ، انواع غذاهاي دريايي ، انواع سرويس ها و خدمات غذايي ، انواع نان و شيريني و اتحاديه ها و صنف هاي وابسته به نمايش گذاشته خواهد شد.

گفتني است تمامي علاقمندان مي توانند از 2 الي 6 آذرماه جاري از ساعت 11 تا 19 به محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تبريز مراجعه و از نمايشگاه فوق بازديد نمايند.

