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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

سعادتی:

وضعیت اجرای مصوبات سفر دولت به گیلان قابل قبول نیست

وضعیت اجرای مصوبات سفر دولت به گیلان قابل قبول نیست

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: سطح تحقق اجرای مصوبات دوره اول و دوم سفر استانی ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان قابل قبول نیست و باید با روحیه جهادی این عقب ماندگی ها جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر سه شنبه در شورای اداری استان اظهارداشت: با اجرای صحیح مصوبات سفر استانی مشکلات استان به حداقل ممکن کاهش می یابد.

وی همچنین با اعلام اینکه تمامی کارها را به اسم تبلیغات گذاشتن گناه است و باید مشکلات گفته شود، خاطرنشان کرد: اساس همه کارهای مسئولان باید رضای خدا و مردم باشد.

استاندار گیلان با تاکید براینکه با انتخابات زودهنگام در استان به شدت برخورد می شود، گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی مزین شده و باید از همه توان در خدمت نظام و مردم بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شورای اداری از وزراء یا اساتید اخلاق استفاده خواهد شد، افزود: کاروان بشریت به تذکرات اخلاقی نیاز مبرم دارد.

سعاتی با بیان اینکه تمامی مدیران در هفته یک روزکاری باید با داشتن برنامه کاربردی در تهران باشند، یادآورشد: دفتری ویژه ای در تهران برای پیگیری امور ایجاد شده و با تفویض اختیارات از وزرا و تفویض اختیارات استانی به مدیران شهرستان بستر خدمت و کار و تلاش را بیشتر از گذشته فراهم کرده است.

کد مطلب 1314445

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