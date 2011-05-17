به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در این جلسه که به همت کانون عفاف و حجاب دفتر فرهنگ اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد حجت الاسلام قائمی استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه زن، با حجاب دارای اقتدار و عزت است، اظهار داشت: حجاب یکی از احکام اسلامی است که برای پوشش زنان و مردان وضع شده است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ متعالی حجاب و عفاف در راستای ترویج و اشاعه حیا و پاکدامنی در جامعه و مقابله با وسوسه های شیطانی است، افزود: حجاب و پوشش صحیح زنان یکی از عوامل موثر در حفظ و استحکام بنیان خانواده است.

حجت الاسلام قائمی حجاب را حفاظت از میوه وجود انسان خواند و یادآور شد: اسلام بین آزادی و حجاب مرزی قرار داده است که انسان را از لذت های مادی و معنوی محروم نکند.

بنابر این گزارش در این پاتوق فرهنگی دانشجویان با طرح مسائل و سوالات خود به صورت پرسش و پاسخ به بررسی مسئله عفاف و حجاب در دین مبین اسلام پرداختند.