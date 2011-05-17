سفیر افغانستان در ایران وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، به منظور ارتقاء سطح مبادلات تجاری افغانستان با استان قزوین عبیدالله عبید سفیر کبیر جدید کشور افغانستان در ایران و عبدالهادی فرهنگ رایزن بازرگانی این کشور در جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در سفر یک روزه به استان قزوین از واحدهای صنعتی اسن استان دیدن کرد.

سفیر کبیر افغانستان ظهر سه شنبه از شرکتهای بزرگ کاشی الوند، تولید کننده انواع کاشی و سرامیک، شیشه لیا تولید کننده انواع شیشه های ساختمانی و خودرو به روش فلوت و پاکشو تولید کننده انواع شوینده و بهداشتی در شهر صنعتی البرز و بوئین زهرا دیدن کردند.

عبیدالله عبید در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از پیشرفتهای قابل توجه صنعتی ایران اظهار داشت: بسیار خرسندیم که برادران ایرانی ما توانسته اند اینگونه کارخانه های مدرن و پیشرفته ای را راه اندازی کنند که برای ما نیز مایه مباهات است.

وی افزود: در حال حاضر کشور افغانستان در مرحله سازندگی است و بدلیل نیاز مبرم به مصالح ساختمانی در حال حاضر از کشورهای مختلف مانند چین و ترکیه کالاهای خود را تامین می کنیم که با توجه به مرغوبیت و مناسب بودن قیمت کالاهای ایرانی و نزیدکی مرزها بسیار مایل هستیم از ایران واردات بیشتری داشته باشیم.

سفیرکبیر افغانستان در ایران تصریح کرد: امیدواریم با معرفی بیشتر کالاهای ایرانی در افغانستان و تسهیل در صدور روادید زمینه افزایش مناسبات تجاری بازرگانان ایران و افغانستان و استان قزوین بیش از گذشته فراهم شود.