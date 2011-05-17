روابط عمومیها باید توانمندیهای مدیریت اسلامی را به نمایش بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد علوی ظهر سه شنبه همزمان با روز جهانی ارتباطات و در جمع روابط عمومی های آستان قدس رضوی گفت: اساسا وظیفه روابط عمومی ها در نظام مقدس اسلامی فراتر از آن چیزی است که به صورت متداول بر عهده این تشکیلات نهاده شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی که سالها عهده دار مدیریت روابط عمومی نیز بوده است، کار در آستان قدس رضوی را ذخیره ای برای آخرت دانست .

وی نداشتن جایگاه مناسب در ساختارها و نیز مطالبات فراوان، چه از سوی بخش های بیرونی و بخشهای داخلی را از سختی های کار روابط عمومی ها دانست و تأکید کرد: با وجود مشکلات فراوان، فعالان حوزه روابط عمومی باید تیزبین، باذوق، دارای قدرت واکنش مناسب و با تجربه باشند.

علوی افزود: یک روابط عمومی فعال باید بتواند موضوعات را شناسایی کرده، بحرانها را پیش بینی کند و دغدغه های مخاطبان را به بدنه تصمیم ساز نهاد متبوعش انعکاس دهد.

وی نهاد روابط عمومی را آینه ای دانست که نقائص و نقاط قوت را توإمان در برابر چشم مدیران قرار می دهد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: مدیران روابط عمومی باید بجای توجیه و تحلیل کنند و انتقادهای وارده را به صورت شفاف، به مدیران منتقل کنند.

احمد علوی دستاورد های آستان قدس رضوی را حاصل قدرت مدیریت نهاد روحانیت دانست و افزود: در روزگاری که در داخل و خارج کشور نهاد روحانیت مورد هجمه قرار گرفته است، تبیین دستاوردهای آستان قدس می تواند دسیسه ها را برای ناکارآمد جلوه دادن مدیریت نهاد روحانیت بی اثر کند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران نیز به ضرورت توجه به افقهای تازه در کار روابط عمومی اشاره کرد.

محمود ممتاز روابط عمومی هایی را موفق دانست که در تصمیمها نقش دارند.

وی تأکید کرد: روابط عمومی ها که از اطلاع رسانی به تبیین دستاوردها رسیده اند باید بکوشند تا در نقش نهاد تحلیلگر، به مدیران مشاوره بدهند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی بر استفاده کارآمد از دانش روز تأکید کرد و گفت: هر کس از فناوری عقب بماند، در انجام وظیفه اش موفق نخواهد بود.

در این مراسم همچنین از 10 نفر از فعالان روابط عمومی های بخشهای مختلف و سازمان های وابسته تقدیر شد.