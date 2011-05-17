کشته شدن دو نظامی ناتو در افغانستان/ تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، در پی کشته شدن دو نظامی دیگر ناتو در شمال افغانستان، شمار تلفات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به شش نفر طی دو روز گذشته رسید.

همچنین روز گذشته چهار نظامی ناتو در نتیجه انفجار در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. اگرچه ایساف در این بیانیه به هویت نظامی کشته شده اشاره نکرده، اما بیشتر نظامیان آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا در نواحی جنوبی افغانستان حضور دارند. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 170 نظامی ناتو که اکثر آنها آمریکایی بودند، در این کشور کشته شدند.

خبر دیگر اینکه "مخلص افغان" سخنگوی والی پکتیکای افغانستان به شینهوا گفت: در نتیجه عملیات نیروهای افغانی و ناتو در ولایت پکتیکا در 155 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل در دو روز گذشته 16 عضو طالبان کشته شدند.

همزمان با متنشج شدن روابط واشنگتن-اسلام آباد و در پی حمله بالگردهای ناتو به وزیرستان شمالی و زخمی شدن دو پاکستانی، مردم این کشور تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند.

بر این اساس یک مقام نظامی غربی در کابل گفت: دو بالگرد ناتو به ایستگاه بازرسی ارتش پاکستان در 50 کیلومتری غرب شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی حمله کردند.

خبر دیگر اینکه "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان امروز سه شنبه پیش از آغاز سفر چهار روزه خود به چین که با هدف گسترش روابط دوجانبه انجام می شود، گفت : روابط چین و پاکستان به 60 سال پیش بازمی گردد و افتخار می کنم که چین اولین کشوری بود که از پاکستان در برابر حمله یکجانبه آمریکا به روستای ابوت آباد و کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده حمایت کرد.

خبر دیگر اینکه در نتیجه حمله چندین بمب گذار انتحاری به یک ایست بازرسی در حومه شهر کویته دست کم پنج نفر کشته و چندین فرد دیگر زخمی شدند.

به گفته منابع محلی پاکستان، علاوه بر حملات انتحاری صدای تیراندازی در شهر کویته میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی به گوش می رسید.