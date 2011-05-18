مشهد آماده برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا محمدی یوسف آباد سه شنبه شب در سالن جلسات اداره تربیت بدنی کارگران مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی یکی از ارگانهایی است که به نسبت فعالیتهایی که دارد می تواند در زمینه ورزش این استان کمک هایی داشته باشد.



وی تصریح کرد: ما در سال 89 فعالیتهای خوبی را داشتیم و توانستیم در مسابقات سطح استانی و کشوری مقام های مطلوبی را بدست بیاوریم که به اعتقاد من این ثمره تلاش همه دست اندر کاران ورزش کارگری در خراسان رضوی بوده است.



محمدی با بیان اینکه فعالیت های ورزشی کارگران خراسان رضوی محدود به شهر مشهد نبوده است، ادامه داد: تربیت بدنی کارگران استان نه تنها در مشهد بلکه در شهرستانهایی از جمله قوچان، نیشابور و سبزوار مسابقات ورزشی را برگزار کرده است.



مدیر تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی گفت: در بخش بانوان نیز توانسته ایم پیشرفت های خوبی را داشته باشیم و در این زمینه نیز مسابقاتی را برگزار کردیم.



وی با بیان اینکه تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی دارای 21 هیئت ورزشی است، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته مسئولان این هیئت ها زحمت برگزاری مسابقات و اعزام ورزشکاران را بر دوش کشیده اند و بدلیل اینکه از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، در این حیطه مسائل مالی را نیز متقبل شده اند.



محمدی گفت: ما در اکثر رشته های ورزشی تحت پوشش بدنبال میزبانی مسابقات کشوری هستیم که در همین زمینه توانستیم میزبانی مسابقات جودو و هندبال کارگری را برعهده بگیریم.



برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو در مشهد



وی از برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو در مشهد خبرداد و گفت: در این زمینه تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی تمامی بسترسازی ها را انجام داده و این موضوع تا 90 درصد به قطعیت رسیده که البته باید تأیید نهایی از سوی فدراسیون تکواندو صورت بگیرد.



مدیر تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ما برای برگزاری این مسابقات دهه فجر امسال است که در صورت موافقت فدراسیون، این مسابقات در همین تاریخ برگزار می شود.



محمدی تصریح کرد: در این رقابتها هشت تیم حضور خواهند داشت که در این بین چهار تیم خارجی، دو تیم از خراسان رضوی و دو تیم نیز از بهترین های کشور شرکت می کنند.



در ورزش پایه ای موفق بودیم



وی گفت: تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی طی سالهای گذشته توانسته است در ورزش پایه ای به نقطه خوبی برسد و به طور مثال باید بگویم که سال 89 در چهار رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و امیدهای فوتبال توانستیم مقام اول استان را بدست بیاوریم.



محمدی ادامه داد: این در حالی است که پیش از این در خراسان رضوی تیم های ابومسلم و پیام در رده های سنی پایه حرف اول را می زدند.



مدیر تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی گفت: تیمهای زیر مجموعه ما به صورت هیئت امنایی اداره می شوند و در این زمینه ردیف بودجه نداریم، با این حال اما امیدواریم که در آینده بتوانیم به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم و ورزش کارگری را به جایگاه عالی برسانیم.