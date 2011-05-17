روابط عمومی ابزار قوی در مدیریت افکار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از مسئولان روابط عمومیهای تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: اهمیت و جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است.

وی با اشاره به حوزه روابط عمومی و نقش آن در کمک به تصمیم گیریهای مدیریتی یک سازمان اضافه کرد: موفقیت سازمانها، ادارات و شرکتها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیتهای تخصصی به عملکرد روابط عمومیهای آنها وابسته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین سازمانی، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی دارند، به همین دلیل توجه ویژه به روابط عمومیها، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

وی مهمترین وظیفه روابط عمومی را اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی عنوان کرد و یادآور شد: برقراری پل ارتباطی درون و بیرون سازمانی کاری تخصصی است و ایجاد چنین ارتباطی مستلزم آگاهی از اهمیت، نقش و کارکردهای اطلاع‌رسانی است.

ستوده ابراز داشت: روابط عمومی پدیده‌ای دو بعدی است که ضمن ایفای نقش حرفه ای درون سازمانی، باید با دسترسی به اطلاعات که نتیجه اعتقاد مدیران ارشد سازمان، همکاری آنها و فعالیت حرفه‌ای پرسنل روابط عمومی است و ارائه آن به افکار عمومی، وظیفه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خود را به خوبی انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به ویژگیهای یک روابط عمومی موفق تصریح کرد: هدایت و جهت دهی افکار عمومی، جلوگیری از بروز بحران، اطلاع رسانی سالم براساس واقعیتها، اجتناب از گزافه گویی و انعکاس گزارشهای بدون کم و کاست، تزریق روح صداقت و پاکی به جامعه و... از اصول یک روابط عمومی توانمند است.

این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: برای ورود به دنیای پرشتاب و مدرن ارتباطات نباید نقش تأثیرگذار روابط عمومی را نادیده گرفت، چنانچه در سالهای اخیر نقش روابط عمومی در سازمانها به یک ضرورت تبدیل شده و از پیامدهای آن می توان به برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی تخصصی در سازمانها و ادارات اشاره کرد.