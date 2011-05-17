پیگیری رفع مشکل سوخت واحدهای صنعتی استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غفار صفری عصر سه شنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: یکی از مشکلات واحدهای صنعتی استان عدم توانایی در رقابت با یکدیگر است که در این راستا باید در مرحله اول وضعیت سوخت صنایع بررسی و مشکلات آن را برطرف کرد.

مدیر کل صنایع و معادن استان فارس با بیان اینکه با پیگیریهای فراوان در سال جاری گاز رسانی به واحدهای صنعتی انجام خواهد شد، گفت: در مرحله بعد مذاکرات با مسئولان شرکت گاز استان، بحث کمبود پیمانکار مطرح شد که با توافقات صورت گرفته قرار شد مدیران صنایع در این بحث مشارکت کنند که با این روش در سال جاری گاز رسانی به تمام واحدهای صنعتی اولویت دار انجام می شود.

صفری تصریح کرد: اولویت این است که با 570 واحد صنعتی استان قرارداد گاز رسانی منعقد شود تا در مرحله اول مهمترین مشکل صنایع یعنی سوخت را برطرف کنیم.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: یکی دیگر از راه هایی که می توان مشکل صنایع را برطرف کرد استفاده از اعتبارات توسعه ملی است که در این راستا نیز جلسات متعددی برگزار شده و امروز باید نمایندگان استان نیز پیگیریهای خود را بیشتر از قبل انجام دهند.

مدیر کل صنایع و معادن فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فارس می تواند شاخص صنایع غذایی کشور باشد، افزود: این استان از پتانسیل بالایی در صنایع غذایی برخوردار است و در این مسیر باید با هماهنگی بیشتر و رفع مشکلات صنایع غذایی مسیر توسعه و افزایش تولید این صنایع را مهیا کنیم.

صفری ادامه داد: در میان صنایع غذایی استان، صنایع گوشتی بیشترین مشکل را دارند که باید هرچه سریعتر به مشکلات آنها رسیدگی شود.

وی در خصوص عدم افزایش قیمت تولیدات غذایی در فارس نیز گفت: در حال حاضر اجازه هیچگونه افزایش قیمت صادر نشده و مرجع تصمیم گیری در این خصوص نیز وزارت بازرگانی مشخص شده است.

مدیر کل صنایع و معادن استان فارس گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده و تلاشهای صورت گرفته صنایع کنسرو سازی استان به عنوان صنایع آسیب پذیر شناخته شد.