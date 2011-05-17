انتخابات کانون مداحان در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی رسولی عصر سه شنبه در این آیین، استان اردبیل را از قطبهای مهم مداحی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: انتخابات کانون مداحان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و برابر آیین نامه اجرایی در تمام استانها و شهرستانهای تابعه دارای شرایط برگزار می شود.

وی ساماندهی امور مداحان در دو بعد نظارت بر عملکرد و تغذیه فکری آنها را از مهمترین اهداف برگزاری انتخابات کانون مداحان برشمرد و افزود: هم اکنون در این استان هشت کانون شهرستانی فعال شده که در مجموع هزار مداح تحت پوشش قرار گرفته است.

مسئول تشکلهای دینی استان با بیان اینکه در آموزه های دینی علما و مداحان دو قشر مروج دین از طرف حضرات معصومین(ع) معرفی شده اند، اضافه کرد: این راه را باید با نیت خالص و با تداوم نهضت حسینی در مجالس عزاداری بویژه با جوانان و به شیوه صحیح انتقال احکام دین ادامه داد.

وی همچنین از اعضا کانون مداحان استان خواست به عنوان عضو این مجموعه و قشرتاثیرگذار در تبلیغ مقام ولایت و خرافه زدائی از مجالس اهل بیت (ع) تلاش چشمگیری داشته باشند.

گفتنی است در پایان این مراسم و پس از رای گیری شهروز بیوک آقازاده به عنوان رئیس، حسن بابائی به عنوان نایب رئیس و خانلار الطافی به عنوان دبیر کانون مداحان استان اردبیل انتخاب شدند.