ارتباطات مهمترین رکن چرخه انعکاس عملکردهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی در پیام خود ضمن قدردانی از تلاشهای بی وقفه و خالصانه کارکنان عرصه ارتباطات؛ که در روابط عمومی ها،‌ رسانه ها و دیگر حوزه های مرتبط برای انعکاس صحیح، دقیق و سریع رویدادها و اخبار به ویژه اطلاع رسانی در امر ورزش و کمک به اعتلای آن در کشور همت می گمارند تشکر و قدردانی کرد. متن پیام سعیدلو به این شرح است:

« امروز ارکان جوامع بشری در تمامی عرصه ها بر زیرساختی کارآمد به نام علم ارتباطات استوار است و بی دلیل نیست که عصر حاضر واژه و عنوان ارتباطات را بر خود دارد. در برهه کنونی سرعت، دقت و صحت بیشتر در امر انتقال اطلاعات و اخبار رخدادها و جریانات روز ابزاری کارآمد برای پیشی گرفتن از رقبا در گستره توسعه جهانی است و قطعاً در این میان ورزش با توجه به گستردگی بی نظیر جهانی و بستری فراهم برای رقابت، از جمله موثرترین عناصر نقش آفرین در زمینه ارتباطات به شمار می رود.

پیروزی ها و موفقیتها در ورزش با توجه، تمرکز و تلاش روابط عمومی ها و همکاری مکمل و موثر دست اندرکاران عرصه اطلاع رسانی است که به خود رنگ می گیرد؛ رنگی که بر اساس بازخورد احساسات و هیجانات مخاطبین و علاقمندان دستیابی به این اطلاعات ، بر نتایج ورزشی نقش می بندد.

بی تردید ورزش ایران برای تسری غرور و افتخار حاصل از موفقیتها و حماسه آفرینی های در میان ملت، علاوه بر همت و از خود گذشتگی قهرمانان و مربیان و مسئولین، تلاش بی منت، مستمر و موثر دست اندرکاران حوزه ارتباطات را نیز به عنوان یاری همیشه همراه در کنار خود دارد.