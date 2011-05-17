ارتباطات مهمترین رکن چرخه انعکاس عملکردهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تربیت بدنی در پیام خود ضمن قدردانی از تلاشهای بی وقفه و خالصانه کارکنان عرصه ارتباطات؛ که در روابط عمومی ها، رسانه ها و دیگر حوزه های مرتبط برای انعکاس صحیح، دقیق و سریع رویدادها و اخبار به ویژه اطلاع رسانی در امر ورزش و کمک به اعتلای آن در کشور همت می گمارند تشکر و قدردانی کرد. متن پیام سعیدلو به این شرح است:
« امروز ارکان جوامع بشری در تمامی عرصه ها بر زیرساختی کارآمد به نام علم ارتباطات استوار است و بی دلیل نیست که عصر حاضر واژه و عنوان ارتباطات را بر خود دارد. در برهه کنونی سرعت، دقت و صحت بیشتر در امر انتقال اطلاعات و اخبار رخدادها و جریانات روز ابزاری کارآمد برای پیشی گرفتن از رقبا در گستره توسعه جهانی است و قطعاً در این میان ورزش با توجه به گستردگی بی نظیر جهانی و بستری فراهم برای رقابت، از جمله موثرترین عناصر نقش آفرین در زمینه ارتباطات به شمار می رود.
پیروزی ها و موفقیتها در ورزش با توجه، تمرکز و تلاش روابط عمومی ها و همکاری مکمل و موثر دست اندرکاران عرصه اطلاع رسانی است که به خود رنگ می گیرد؛ رنگی که بر اساس بازخورد احساسات و هیجانات مخاطبین و علاقمندان دستیابی به این اطلاعات ، بر نتایج ورزشی نقش می بندد.
بی تردید ورزش ایران برای تسری غرور و افتخار حاصل از موفقیتها و حماسه آفرینی های در میان ملت، علاوه بر همت و از خود گذشتگی قهرمانان و مربیان و مسئولین، تلاش بی منت، مستمر و موثر دست اندرکاران حوزه ارتباطات را نیز به عنوان یاری همیشه همراه در کنار خود دارد.
اینجانب ضمن تبریک به کارکنان این عرصه که در همه حال و همه جا یار و مددکار مسئولین در جهت تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشند،آرزو توفق روز افزون در پناه خداوند منان را برای تلاشگران حوزه روابط عمومی به خصوص در امر ورزش دارم.»
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